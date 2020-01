Rostock

Für die Reserve der Rostock Seawolves (1., 22) steht am Sonntag (17 Uhr) im Traininsgzentrum Bargeshagen ein wegweisendes Spiel auf dem Programm. Nach der 85-100-Niederlage in der Vorwoche gegen den Zweiten Cuxhaven muss nun gegen den Tabellendritten BG Halstenbek/ Pinneberg (18) ein Sieg her, um den Abstand auf die Konkurrenz beizubehalten. Bei einer Niederlage des EBC und einem Sieg der Cuxhavener gegen Ebstorf würde der EBC, der den Aufstieg fest eingeplant hat, auf Rang zwei zurückfallen.

Drei Stunden zuvor will die U19 des EBC in der Nachwuchs-Basketball-Bundesliga ( NBBL) Revanche gegen Bayer Leverkusen nehmen. Das Hinspiel hatten die Rostocker trotz eines starken Spiels und mit nur sechs Spielern 73:83 verloren. Ein Sieg im Rückspiel würde für den Fünftplatzierten den Anschluss an die Spitzenplätze der Liga bedeuten.

Den sportlichen Auftakt des Tages macht die U16 in der Junioren-Basketball-Bundesliga (JBBL) ab 11 Uhr gegen die Metropol Youngstars aus Nordrhein-Westfalen.

Von René Warning