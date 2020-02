Bargteheide/Rostock

Der EBC Rostock II hat den nächsten Schritt in Richtung Aufstieg gemacht. Am Sonnabend gab es gegen das Tabellen-Schlusslicht TSV Bargteheide in der 2. Regionalliga Nord einen souveränen 108:80 (54:36)-Erfolg. Nach einer zweiwöchigen Spielpause ist die Seawolves-Reserve allerdings auf den zweiten Platz abgerutscht. 28 Punkte aus 16 Spielen stehen derzeit für den Aufstiegsaspiranten auf dem Konto. Beim direkten Kontrahenten Rot-Weiß Cuxhaven stehen zwei Zähler, aber auch zwei Partien mehr zu Buche.

In den verbleibenden sechs Saisonspielen müssen die Rostocker mindestens zwei Punkte mehr als Cuxhaven eingefahren, da sie das direkte Duell nicht für sich entscheiden konnten. Bei Punktgleichheit würde der EBC II den Sprung in die nächsthöhere Spielklasse verpassen. Die nächste Partie steht am Sonnabend (16 Uhr) gegen den SC RIst Wedel II (3., 20) an.

Die U19 des EBC unterlag unterdessen in der NBBL bei Science City Jena 73:95 (44:40) und schenkte eine knappe Pausenführung noch her. Beste Korbjäger waren Nicholas Buchholz und Toni Nickel mit jeweils 20 Punkten.

Noch schlimmer erwischte es die U16 in der JBBL. Die Teenies kamen zu Hause beim 45:95 (23:41) gegen Spitzenreiter Young Rasta Dragons aus Quakenbrück gehörig unter die Räder. Dennoch erfreulich: Schon mit der Teilnahme an der Hauptrunde waren sie bereits für die Play-offs qualifiziert. Als Fünfter der Abschlusstabelle treffen sie Anfang März (Termin offen) in der ersten Runde auf den Friedenauer TSC aus Berlin.

Von René Warning