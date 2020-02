Piranhas verlieren gegen Indianer und Füchse

Rostock

Die Rostock Piranhas mussten sich am vergangenen Wochenende in der Eishockey-Oberliga Nord zwei Mal geschlagen geben. Nach einer 3:7-Niederlage gegen die Hannover Indians am Freitag, schlitterten sie auch zwei Tage später beim 2:3 nach Verlängerung gegen die Füchse Duisburg als Verlierer vom Eis. Die Piranhas bleiben mit 37 Punkten auf Rang neun.

Ärgerlich: In beiden Spielen war ein Sieg in Reichweite. Gegen die Viertplatzierten Indians drehten die Rostocker einen 0:2-Rückstand zunächst in eine 3:2-Führung, hatten aber gegen die stärker werden Hannoveraner im Schlussdrittel keine Chance (0:5). Zwei Tage später führten sie selbst 2:0, kassierten aber jeweils vor dem Ende des zweiten und letzten Drittels den Anschlusstreffer und den Ausgleich. In der Verlängerung hatten die Duisburger die Nase vorn.

Für die Piranhas geht es am Freitag (20.00 Uhr) zu Hause gegen die Tilburg Trappers weiter. Zwei Tage später reisen sie zu den Hannover Scorpions.

Piranhas: Urbisch, Schneide – Gerstung, Hartmann, Weist, Baumgardt, Becker, Miethling – Rabbani, Richter, Pauker, Voronov, Brockelt, Stanley, Tomanek, Koopmann, Lukacevic (gegen Duisburg).

Piranhas – Indians 3:7 (1:2, 2:0, 0:5): 0:1 Niddery (3.), 0:2 Pohanka (3.), 1:2 Gerstung (13.), 2:2 Kurka (22.), 3:2 Hartmann (30.), 3:3 Bosas (43.), 3:4 Bacek (44.), 3:5 Niddery (53.), 3:6 Bacek (60.), 3:7 Bosas (60.).

Strafminuten: Piranhas 8, Indians 11+20.

Zuschauer: 867.

Duisburg – Piranhas 3:2 (0:1, 1:1, 0:2): 0:1 Pauker (4.), 0:2 Gerstung (33.), 1:2 Ratajczyk (40.), 2:2 Abercrombie (58.), 3:2 Schaludek (62.).

Strafminuten: Füchse 8, Piranhas 10.

Von René Warning