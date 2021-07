Erik Schoob aus Rostock: So wurde er zu einem der schnellsten Läufer in MV

Rostock

Es war „Liebe auf den ersten Schritt“. „Ich war tatsächlich sofort Feuer und Flamme“, erinnert sich Erik Schoob (22) heute noch gut an seinen ersten Kontakt mit dem Laufsport. 15 Jahre ist das jetzt her – ein Vormittag in der Grundschule im Rostocker Ortsteil Reutershagen: „Ich war sieben Jahre alt. Dagmar Thoms kam als Trainerin des 1. LAV Rostock in unsere Klasse, um uns für die Leichtathletik zu begeistern“, erzählt der heutige Sportstudent.

Es war die Initialzündung für eine große Leidenschaft: Erik Schoob gehört heute zu den besten Läufern in Mecklenburg-Vorpommern, auf der Mittelstrecke sogar zu den besten Athleten bundesweit. Mit gerade mal 22 Lenzen ist er auch bereits C-Trainer für Laufen und Triathlon, betreut eine gemeinsame Nachwuchsgruppe der TG Trizack und dem 1. LAV Rostock. Auch deshalb sagte der gebürtige Hansestädter gleich zu, als ihn die OZ fragte, ob er bereit sei, ein Laufteam aus Lesern und Reportern für den Rostocker Firmenlauf am 8. September vorzubereiten.

„Ich liebe es, meine Grenzen zu verschieben“

„Laufen ist einfach ein großartiger Sport. Ich liebe es, dabei meine Grenzen kennenzulernen und zu verschieben. Man kann es überall betreiben und sieht dabei auch noch viel von der Umgebung. Ich würde es auch machen, wenn nicht der Leistungsgedanke dahinterstünde“, schwärmt der junge Mann.

Dabei plagten ihn zuletzt Verletzungssorgen. Nach Jahren stetiger Leistungssteigerung machten sich Ende 2020 Schmerzen an der rechten Ferse bemerkbar. „Letztlich kam heraus, dass es sich um eine große Knochenzyste am rechten Fersenbein handelte, die im Februar operiert werden musste“, berichtet der Landeskader-Athlet. Bis Mai war an Laufen nicht zu denken. Erik Schoob, der auch Triathlon-Wettkämpfe bestreitet, hielt sich mit Radfahren fit. Schwimmen ging wegen der corona-bedingten Schließungen der Hallen leider kaum.

Leistungssport liegt in der Familie

Noch kurz bevor der Fuß erstmals schmerzte, war der Rostocker in Topform gewesen, hatte sich stetig verbessert. Im August 2020 schraubte er bei der „Nacht der 10er“ in Hamburg seine Bestzeit auf der Zehn-Kilometer-Distanz um gut 90 Sekunden auf 31:08 Minuten herunter. Er gewann in Rostock bereits den Citylauf und die „Rostock 10“. Bei den Deutschen Meisterschaften wurde er über 5000 Meter (Bestzeit: 14:54 Minuten) zwei Mal Fünfter – im Jahr 2019 in der U 23, ein Jahr zuvor in der U 20.

Nun heißt es also, wieder in Topform zu kommen. Viel Unterstützung erfährt der Läufer dabei auch in seiner Familie, wo man sich mit dem Leistungssport bestens auskennt. Mutter Birgit war Ruderin, Vater Tilo Rennkanute. Eriks Bruder Bent (16) zählt zum Nachwuchs-Nationalkader der Shorttracker. „Sie wissen also auch alle gut, worauf es für einen Athleten ankommt“, sagt Erik Schoob.

Frühes Interesse für die Arbeit als Trainer

Mindestens ebenso wichtig wie seine eigene Läufer-Karriere ist dem angehenden Sportwissenschaftler inzwischen auch seine Arbeit als Trainer. Dass er hier bereits in jungem Alter sehr aktiv ist, findet er nicht ungewöhnlich: „Ich habe mich früh für das Thema interessiert, bereits als Gymnasiast auf dem CJD. Die Arbeit mit Jugendlichen macht mir großen Spaß. Es ist toll, zu sehen, wenn sich die eigenen Schützlinge verbessern, und auch die Dankbarkeit, die man erfährt, gibt mir viel.“

Erik Schoob im Stadthafen. Ein Start im Nationaltrikot ist sein Ziel. Quelle: Frank Söllner

Als wegen Trainerwechseln beim 1. LAV Rostock die Nachwuchsarbeit bei den Läufern einzubrechen drohte, sprang Erik Schoob ein. Nun führt er mit Roberto Brückmann die gemeinsame Trainingsgruppe von Läufern und Triathleten an, in der zum Beispiel auch Maiken Göcke trainiert, die für die Deutschen Leichtathletik-Nachwuchsmeisterschaften Ende Juli in Rostock startberechtigt ist. Für Erik Schoob, selbst Schützling von Landestrainer Ralf Ploen, steht fest, dass er auch nach seinem Studium als Trainer arbeiten will: „Ob im absoluten Spitzenbereich bei den Aktiven oder vorwiegend im Nachwuchs – das wird dann die Entwicklung zeigen“, sagt er.

Und was ist mit der eigenen Läuferkarriere? „Ich will die zehn Kilometer bald unter 30 Minuten laufen und mittelfristig bei den Deutschen Meisterschaften der Erwachsenen dabei sein. Und ein Traum ist es, einmal für Deutschland im Nationaltrikot zu starten“, sagt Erik Schoob. Die Verletzung ist überwunden, das Training für neue große Ziele kann ab sofort beginnen.

Von Alexander Loew