Rostock

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock hat Torhüter Ben Alexander Voll verpflichtet. Der 18-Jährige wechselt ablösefrei an die Küste und erhält einen Dreijahres-Vertrag bis 30. Juni 2022.

Der 1,96 große Schlussmann wurde beim FC Viktoria Köln ausgebildet und stand zuletzt für die U19 von Alemannia Aachen in der A-Junioren Bundesliga West zwischen den Pfosten.

„Mit Ben haben wir einen gut ausgebildeten Keeper verpflichten können, der noch am Anfang seiner Laufbahn steht und bei uns die Möglichkeit bekommen soll, sich durch Spielpraxis im Nachwuchs und die Arbeit mit unserem Torwart-Trainer Dirk Orlishausen weiterzuentwickeln“, kommentierte Martin Pieckenhagen, Vorstand Sport beim FCH, die Verpflichtung.

„Hansa ist ein geiler Verein. Ich freue mich schon sehr auf die Zeit hier in Rostock, auf das Team und den Start in die Saison“, wird der Spieler in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert.

Christian Lüsch