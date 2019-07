Barsinghausen

Der Auftakt im Trainingslager des FC Hansa war lang und intensiv. 120 Minuten ließ Hansa Trainer Jens Härtel die Drittliga-Profis am ersten Tag auf dem Platz, der im Wald am Stadtrand im niedersächsischen Barsinghausen liegt, schwitzen. Und einige hatten danach immer noch nicht genug. Während der Coach mit Neuzugang Frederik Lach ein fast 15 minütiges Einzelgespräch führte, lieferten sich Jonas Hildebrandt und Nils Butzen noch ein kleines Duell.

Härtel will die insgesamt fünf Tage im Camp mit der Mannschaft gut nutzen. Für Trainingseinheiten, die Testspiele gegen Rödinghausen (Mittwoch, 15 Uhr) und den VfL Wolfsburg (Sonnabend, 16 Uhr) sowie für jede Menge Gespräche mit seinen Spielern. Die sollen möglichst bis zum Wochenende den Mannschaftsrat bilden, aus deren Reihen der Cheftrainer in der kommenden Woche den Kapitän ernennen wird.

Die Anreise der Hanseaten verlief nicht ohne Komplikationen. Urlaubsverkehr und ein acht Kilometer langer Stau auf der A 7 wegen einer Baustelle zwangen Busfahrer Maurice Ruhnke auf eine Ausweichstrecke „über die Dörfer“. Die 350 Kilometer legte der Bus in viereinhalb Stunden zurück. Um 12.35 Uhr fuhr er vor dem Sporthotel Fuchsbachtal in Barsinghausen vor.

„Die Bedingungen hier sind gut. Wir haben alles, was wir brauchen, um uns gut vorzubereiten“, urteilte der Coach über die Trainingsplätze. „Mir gefällt es ganz gut. Noch habe ich nicht viel gesehen. Die Hotelzimmer und die Ambiente sind gut“, meinte Routinier Kai Bülow (33), der sich mit dem 18 Jahre jungen Torhüter Ben-Alexander Voll das Zimmer teilt. „Wir haben auf den Auswärtsfahrten zu den Testspielen schon immer viel miteinander geredet“, erzählte Bülow.

Das Hotel, ein Vier-Sterne-Haus, hat sich voll auf die Bedürfnisse von Fußball-Mannschaften eingestellt. Es gibt jede Menge Fitness- und Wellness-Angebote. Das Trainingslager-Arrangement ist zum Preis von 95 Euro pro Nacht und Person zu haben.

In der Vergangenheit ist im Haus, dass abgeschieden am Ortsrand von Barsinghausen und mitten im Wald liegt, jede Menge Fußballprominenz zu Gast gewesen. Zum Beispiel logierte die polnische Fußball-Nationalmannschaft während der Weltmeisterschaft 2006 im ersten Haus am Platze. Auch die deutsche Auswahl war schon hier.

In unmittelbaren Nähe – direkt über einen Seitenausgang des Hotels erreichbar – hat der niedersächsische Fußballverband fünf Rasenplätze, einen Kunstrasenplatz, einen Torwarttrainingsplatz. Das August-Wenzel-Stadion, in dem Hansa gegen Rödinghausen zu einem nicht öffentlichen Test auflaufen wird, fasst immerhin 4000 Zuschauer. In dem idyllischen Wäldchen, in dem der Fuchsbach rauscht haben sich Legenden wie Pelé, Torhüter Lew Jaschin, Franz Beckenbauer, Bobby Charlton und Co. die Klinke in die Hand gegeben.

Hansa ist mit insgesamt 38 Personen angereist. Mit dabei ist auch Vorstandschef Robert Marien, der wie Chefcoach Härtel eine Suite über zwei Etagen bewohnt. „Ich hätte das so groß nicht gebruacht. Der Trainer schon. So hat er die Gelegenheit sich einzelne Spieler für ein persönliches Gespräch ranzuholen. Das operative Geschäft behält Marien aus der Ferne im Blick.

Am Dienstag startete in Rostock der Verkauf der Tickets für das DFB-Pokalduell gegen den VfB Stuttgart „Wir haben innerhalb von nur einer Stunde 4000 Karten verkauft. Die Südtribüne war binnen 30 Minuten ausverkauft“, wusste der Klubchef zu berichten. Zudem war am Abend der neue Rasen im Ostseestadion schon zur Hälfte ausgerollt, berichtete er. Marien reist nach dem Test gegen Rödinghausen gemeinsam mit Sportchef Martin Pieckenhagen nach Frankfurt/Main zur Managertagung. „Wir sind am Freitagabend zurück und zum Spiel gegen Wolfsburg dabei“, erklärte er.

Christian Lüschund Johannes Weber