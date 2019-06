Rostock

Profis zum Anfassen, Rasen zum Mitnehmen, eine Tour im Mannschaftsbus und ein Testspiel der Profis – das und vieles mehr bietet der FC Hansa Rostock am Sonnabend seinen Anhängern. Zum Fan- und Familientag erwartet der Fußball-Drittligist ab 12 Uhr mehr als 6000 Menschen auf dem Gelände rund um das Ostseestadion.

„Wir haben ein facettenreiches Programm gestaltet, das sich an alle Altersgruppen richtet“, erzählt Oliver Schubert, der für die Organisation des Festes verantwortlich ist.

Die Spieler des Vereins werden vorgestellt und stehen im Anschluss für Autogrammwünsche zur Verfügung. Neben den neuen Trikots bietet Hansa wie im Vorjahr Fahrten im Mannschaftsbus an. Insgesamt sind sechs Touren geplant. 30 Leute haben Platz im Bus und sind für jeweils fünf Euro dabei. Am Steuer: Maurice Ruhnau, der die Profis zu den Auswärtsspielen chauffiert. Im vergangenen Jahr waren alle Plätze für die Runde ums Stadion binnen Minuten vergeben, erinnert sich Schubert.

Sportlich in Aktion tritt das Team von Trainer Jens Härtel ab 15 Uhr. Die neu formierte Mannschaft trifft auf eine OZ-Sportbuzzer-Auswahl. Leser der Zeitung und des Sportbuzzers hatten aus einer Vielzahl von nominierten Amateurspielern verschiedener Vereine aus MV 22 Akteure gewählt, die gegen die Profis kicken werden. Betreut wird das Amateur-Team von Ronny Susa (Trainer bei Landesligist Bad Doberaner FC) und Tommy Bastian vom Landesliga-Aufsteiger FSV Bentwisch. Ihr Team setzt sich aus Kickern zusammen, die sonst in Oberliga-, Verbandsliga- und Landesliga-Mannschaften aktiv sind und die sicher viele ihrer eigenen Anhänger mitbringen werden.

„Wir freuen uns auf das Spiel und hoffen, dass wir Hansa ein bisschen ärgern können“, sagt Susa vor dem Aufeinandertreffen im Rostocker Volksstadion. Die Drittliga-Profis sind erst seit Montag aus dem Urlaub zurück und bestreiten am Freitagabend ihr erstes Testspiel bei der LSG Elmenhorst am Rostocker Stadtrand. „Nach den ersten Trainingseinheiten und dem Test werden die Beine sicher noch ein bisschen schwer sein“, mutmaßt Ronny Susa. Der Eintritt zum Testspiel ist frei.

Auf dem Spielfeld im Ostseestadion heißt es am Sonnabend „Abgrasen“. Der Rasen wird nach der Fußball-Saison und dem Rammstein-Konzert am vergangenen Sonntag komplett abgetragen. Hansa verkauft Einzelteile zum Preis von 19,65 Euro im eigens produzierten Pizza-Karton. „Der Erlös kommt komplett dem Projekt ,Schotten dicht’ zu Gute, dass unserer Nachwuchsabteilung gewidmet ist. Wir wollen und müssen im Bereich sanieren“, erklärt Oliver Schubert. Am kommenden Montag wird im Ostseestadion der alte Rasen dann komplett abgetragen und das neue Grün verlegt. Die Kosten für die Erneuerung trägt der Veranstalter des Rammstein-Konzertes.

Christian Lüsch