Rostock/Berlin

14 Tage steht die Mannschaft des FC Hansa Rostock bereits im Training, um sich auf die neue Saison in der 3. Liga vorzubereiten.

Am Sonnabend gibt es einen Testspieltag, den es in dieser Art lange nicht mehr gab: Die Rostocker Mannschaft reist nach Berlin und absolviert auf dem Fritz-Lesch-Sportplatz in Adlershof zwei Spiele unmittelbar hintereinander. Zunächst (Anstoß 13 Uhr) tritt eine Elf gegen die VSG Altglienicke an. Der Verein spielt in der Regionalliga Nordost (4. Liga). Im Anschluss (Anstoß 15 Uhr) treffen die Hanseaten auf Tennis Borussia Berlin, das in der Oberliga (5. Liga) aktiv ist und die zurückliegende Saison auf Rang zwei ihrer Staffel beendete.

„Wir sind mit der Vorbereitung so weit, dass wir einen ersten Härtetest machen können“, erklärt Hansa-Cheftrainer Jens Härtel. Während er bei den bisherigen Spielen gegen Elmenhorst (16:0), die OZ-Sportbuzzer-Auswahl (10:2) und den Malchower SV (4:0) in 90 Minuten komplett durchwechselte und die Spieler nicht mehr als 45 Minuten auf dem Platz standen, werden die Hansa-Profis bei den beiden Duellen in Berlin deutlich längere Einsatzzeiten bekommen.

Gespielt wird jeweils zwei mal 45 Minuten und Härtel wird zwei unterschiedliche Mannschaften auf den Platz schicken.

Aufschluss über die Stammformation des FCH in der kommenden Saison werde sich anhand der Aufstellung zu den beiden Partien nicht schließen lassen, erklärt Härtel. „Beide Gegner liegen leistungsmäßig nicht sehr weit auseinander“, weiß der 50-Jährige.

Die Hanseaten reisen am Spieltag um 8 Uhr mit dem Bus in die Hauptstadt. Am Sonntag ist trainingsfrei.Liveticker zu beiden Spielen: sportbuzzer.de/mv

Christian Lüsch