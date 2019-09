Kaschow

Er hat es endlich gepackt. Freude, Erleichterung, Stolz – alles auf einmal überkam Matthias ­Wißotzki, als klar war, dass er die OZ-Golftour 2019 gewonnen hat. „Ich wusste ja: Jeder Putt, den du daneben schiebst, jeder Fehler, den du machst, der wird heute gnadenlos bestraft“, sagte der Spieler von Ostseegollf Wittenbeck während seiner Siegerrede im Golfpark Strelasund in Kaschow, wo das Finale der Serie über die Bühne ging.

Grund für die großen Emotionen war Wißotzkis Vorgeschichte bei der prestigeträchtigen Turnierreihe: Sowohl 2016 als auch 2017 war er als Tour-Führender in den letzten Tag gegangen – und beide Male kurz vor dem großen Triumph noch abgefangen worden. Dementsprechend angespannt sei er diesmal gewesen, gab er zu. „Ich habe versucht, mich mit gesundem Optimismus zu belügen und zu sagen, das wird gut, aber es hat nicht geklappt“, erzählte der 35-Jährige. Mit schwerem Arm musste er die befürchtete Zitterpartie ertragen. Wißotzki spielte eine 85 – 13 über Par. Für seine Verhältnisse eine kleine Katastrophe, wozu womöglich auch das Jetlag einer beruflichen USA-Reise bis einen Tag vor dem Turnier beitrug. Aber er kämpfte sich auf Platz 6 der Tageswertung, was in der Tour-Rangliste die Pole Position bedeutete. Sein ärgster Konkurrent, Axel Hoffmeister aus Warnemünde, der auf dem Platz in Kaschow Dritter wurde, hätte ihn mit Tagesrang zwei schon überholt. Aber Wißotzki hatte diesmal das Glück des Tüchtigen und erzielte genau die Punktzahl, die für den Gesamtsieg reichte. Während der Runde habe er auch an seine Frau Anne gedacht, die wegen seiner Golf-Leidenschaft oft auf ihn verzichten müsse: „Sie wird mich lieben. Wieder hat er viel Golf gespielt und es hat nichts gebracht.“ Dieses Szenario sei ihm durch den Kopf gegangen. Mit dem Sieg könne er erhobenen Hauptes nach Hause kommen und sagen: „Schatz, ich habe es geschafft, ich habe die Reise, wir können endlich in den Urlaub fahren.“

Für die Gesamtsieger der OZ-Golfserie gibt es traditionell eine Flusskreuzfahrt – gesponsert von der Rostocker Reederei Arosa. Henriette Sohns hat bereits 2016 eine solche Tour gewonnen. Nun kann sie wieder die Koffer packen, denn die 22-jährige Polizeikommissars-Anwärterin sicherte sich im Damenfeld souverän ihren zweiten Gesamtsieg. Schon als Führende ins Rennen gegangen war ihr Triumph nie in Gefahr. Mit starker Runde (78 Schläge) lag sie auch in der Tageswertung deutlich vor ihrer Vereinskollegin vom Golfpark Strelasund, Marei Remer. Bei den Herren entschied der Bruder des Gesamtsiegers, Christian Wißotzki, den letzten Turniertag für sich. Ausrufezeichen setzten drei Spieler des U18-Landeskaders: Leo Dubbe als Fünfter, Willi Sundt als Siebter (beide GC Mecklenburg-Strelitz) und Julian Hamann (14./ GC Tessin) stießen im starken Herren-Feld weit nach vorn.

Ergebnisse OZ-Golftour 2019Finalturnier in Kaschow

Herren:1. Christian Wißotzki (Wittenbeck), 2. Stephan Vogl ( Fleesensee), 3. Axel Hoffmeister ( Warnemünde).Damen: 1. Henriette Sohns, 2. Marei Remer, 3. Katrin Dubbert (alle Golfpark Strelasund).Gesamtwertung (nach 3 Turnieren):

Brutto, Herren: 1. Matthias Wißotzki (Wittenbeck), 2. Axel Hoffmeister, 3. Christian Wißotzki, 4. Peter Hamann ( Tessin), 5. Axel Keller (Teschow), 6. Jannik Hamann ( Tessin), 7. Wolf Kohn (Serrahn), 8. Stephan Vogl.Brutto Damen:1. Henriette Sohns, 2. Kerstin Arndt (Wittenbeck), 3. Katrin Dubbert, 4. Sigrid Stilling (Teschow), 5. Annemarie Allerup (Mecklenburg-Strelitz), 6. Marei Remer, 7. Monika Edel (Teschow), 8. Ulrike Marten (Serrahn)Netto, gesamt: 1. Peter Hamann, 2. Alexander Loew ( Strelasund), 3. Axel Hoffmeister, 4. Andre Förster ( Strelasund) und Christian Protz ( Warnemünde), 6. Peter Pietzschmann (Serrahn).

Von Alexander Loew