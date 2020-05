Rostock

Können die 125 Fitnessstudios doch eher wieder öffnen, als von Betreibern und Mitgliedern bereits befürchtet. Alexander Kujat, Sprecher des Sportministeriums sagt auf OZ-Anfrage, dass der in der vergangenen Woche bekannt gegebene Termin, 15. Juni, nicht in Stein gemeißelt sei.

Die Ankündigung im Zuge der Vorstellung des neuen MV-Plans in der vergangenen Woche, wonach die Sport- und Gesundheitscenter noch für weitere fünf Wochen geschlossen bleiben sollen, hatte massive Kritik von Inhabern und unter vielen der insgesamt 140 000 Fitnessstudio-Mitglieder in MV hervorgerufen.

Anzeige

„Gesundheitszustand verschlechtert sich ohne Training“

„Wir sorgen doch dafür, dass Menschen sich bewegen, ihr Immunsystem stärken. Und wir können alle Hygienestandards und Abstandsregeln einhalten“, betont zum Beispiel Danny Pommerenke, Chef von insgesamt fünf Clever-Fit-Studios in Rostock, Wismar, Stralsund und Bergen auf Rügen.

Weitere OZ+ Artikel

Danny Pommerenke Quelle: OZ-Archiv

„Es ist dringend notwendig, dass die Bürger endlich wieder ihre angeleiteten Trainingsübungen durchführen können, viele Gesundheitszustände verschlechtern sich ohne das Training“, führt Mike Volkert, Geschäftsführer des Sinus-Studios Greifswald ins Feld.

Der dritte Monat ohne die bezahlte Leistung

Überdies steht vielen Fitnessstudios finanziell bereits das Wasser bis zum Hals. Sie gehen nach der Schließung Mitte März bald in den dritten Monat, in denen sie ihren Kunden nicht die bezahlte Leistung anbieten können. „Auch wenn viele Mitglieder solidarisch sind und trotzdem weiterzahlen, steigt die Zahl der Kündigungen je länger es dauert. Das werden einige Studios in MV nicht überleben“, schätzt Henry Kaschel, Inhaber von Joy Fitness in Schwerin ein.

Im Greifswalder Sinus-Studio vor dem Corona-Shutdown: Geschäftsführer Mike Volkert (r.) mit Waldemar Kuckuck Quelle: Ingolf Wegener

Eventuell Erlaubnis für Anfang Juni

„Wir werden die Lage genau beobachten. Wenn sich das Infektionsgeschehen bessert, dann ist auch eine frühere Öffnung der Fitnessstudios möglich“, sagt nun Sportministeriumssprecher Alexander Kujat. Die würde dann vermutlich mit der Erlaubnis für andere Indoor-Sportarten zum Beispiel in Turnhallen kommen. Anfang Juni könnte das Datum sein, wenn die Erkranktenzahlen so niedrig bleiben wie jetzt, heißt es intern in der Landesregierung.

Noch halten die Experten aber eine Öffnung der Fitnessstudios und Indoor-Sportanlagen wegen möglicher Keimübertragungen in geschlossenen Räumen für zu gefährlich. Und „wegen Schmierinfektionen, die durch Schweiß auf Geräten möglich sind“, so Ministeriumssprecher Kujat.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Mehr lesen

Von Alexander Loew