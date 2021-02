Greifswald

Unter schwierigeren Umständen hätte Dr. Christopher Kuhfeldt seine Trainerstelle bei den Vorpommern Vandals wohl kaum antreten können. Während die Football-Fans rund um den Globus in der Nacht von Sonntag auf Montag mit den amerikanischen NFL-Profis im Super Bowl mitfieberten, liegt der Spielbetrieb der Amateure in Deutschland seit eineinhalb Jahren überwiegend brach. Auch der Viertligist aus Greifswald absolvierte sein letztes offizielles Punktspiel im Oktober 2019. Seit der Ex-Griffins-Coach im November seine Stelle antrat, ist an Mannschaftstraining nicht einmal zu denken.

Lage der Amateure bleibt angespannt

„Die Vereine kämpfen zurzeit darum, dass die Spieler nicht abwandern. Gleichzeitig gestaltet sich das Rekrutieren schwierig, weil wir weder Training noch Spielbetrieb anbieten können“, schätzt Kuhfeldt die Lage ein. Noch seien die schlussendlichen Auswirkungen, die die Pandemie und der damit einhergehende Ausfall der vergangenen Spielzeit für die Amateure haben werden, für ihn nicht abschließend vorhersehbar. Allerdings weiß der 41-Jährige von mindestens zwei Vereinen aus dem Profi-Lager, den Hildesheim Invaders und den Elmshorn Fighting Pirates, die aus finanziellen Gründen auf den Start in der ersten und zweiten Liga verzichten und tiefer spielen wollen. Einziger Wermutstropfen für die Vandals: „Die Oberliga ist finanziell nicht so anstrengend wie die höheren Spielklassen.“

Kuhfeldt: „Ich hätte das nicht mit jedem Verein gemacht“

Ein Zuckerschlecken ist die Corona-Lage allerdings auch für ihn nicht. Trotzdem entschied sich Kuhfeldt, die Rolle des Cheftrainers in Greifswald zu übernehmen. Und das, obwohl nach seinem Weggang aus Rostock erst einmal Schluss sein sollte mit der Trainerkarriere. Die Stelle beim Zweitligisten aus Mecklenburg sei sein „Traumjob“ gewesen, den er jedoch aus familiären Gründen aufgeben musste. „In Rostock zu coachen, war ein 60-Stunden-Job. Meist war ich nicht vor 23 Uhr zu Hause. Das ging einfach nicht mehr.“

Der Schritt vom semiprofessionellen Bereich zu den Amateuren machte sich Kuhfeldt nicht leicht. „Ich hätte das nicht mit jedem Verein gemacht“, gibt er zu. Zu den Vandals fand Kuhfeldt in erster Linie über seinen Sohn. Der spielt nämlich im Flag-Football-Nachwuchs des Klubs. „Ich habe den Verein über ein Jahr lang intensiv beobachtet. Im Nachwuchs-Bereich sind die Vandals sehr engagiert. Die Männer sind gut organisiert und sehr diszipliniert. Viele von diesen Kinderkrankheiten, die andere Teams haben, findet man hier nicht“, lobt Kuhfeldt seinen neuen Verein.

Neue Aufgabe bei den Amateuren

Jetzt steht der Doktor der Sportwissenschaft vor einer neuen Aufgabe: Seiner Rolle als Trainer in Zeiten einer globalen Viruspandemie gerecht zu werden. Das gelingt ihm auf zwei Wegen. Neben der Athletik ist im American Football ein großes taktisches Wissen der Spieler eine absolute Schlüsselkompetenz. Deswegen hält Kuhfeldt, seitdem er seine Stelle im November antrat, wöchentliche Taktikschulungen per Videokonferenz ab. Auf dem selben Weg finden regelmäßig Meetings, Weiterbildungen und Vorträge von Gastreferenten statt, die Kuhfeldt für sein Team organisiert. Außerdem kommt der in der Nähe von Grimmen beheimatete Cheftrainer – soweit möglich – in regelmäßigen Abständen nach Greifswald, um mit jeweils einem Spieler individuell zu trainieren. „So bleibt man auch an den Einzelnen und ihren Sorgen und Nöten dran“, sagt Kuhfeldt.

Erst nachjustieren, dann Meister werden

Die nächste Oberliga-Saison, die planmäßig Ende Mai anlaufen soll, will er nutzen, um die sportlichen Abläufe, Trainings und Analysen zu optimieren. Danach lautet das Ziel: eine Meisterschaft gewinnen. Denn einen Titel haben die Vandals bisher noch nicht geholt. Aus eigener Kraft einen Aufstieg zu schaffen, wäre nach der Ansicht des neuen Headcoaches genau das, was es bräuchte, um die Rahmenbedingungen für den Klub zu verbessern. Dann sei neben „ansehnlichem Football“ vielleicht auch noch mehr drin. „Die Regionalliga könnte so in drei bis fünf Jahren möglich werden.“

Von Alexander Kruggel