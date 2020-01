Für den Traum von Olympia: Gröschel trainiert in Kenia

Iten/Rostock

Tom Gröschel schwitzt in Afrika für seinen Traum von Olympia. Der 28-jährige Leichtathlet vom TC Fiko Rostock trainiert seit Anfang Januar in Kenia. Gröschels Saisonziel: Der Start beim Olympia-Marathon in Tokio. „Ich habe hier ein sattes Programm mit vielen Laufeinheiten. Dazu kommt reichliches Radtraining und Regeneration“, berichtet der zweifache deutsche Meister. Gröschels Fahrplan für die kommenden Wochen: „Ich werde am 16. Februar in Barcelona einen Halbmarathon laufen, um meine Form zu testen. Anschließend geht es zurück nach Kenia.“

Die deutsche Normzeit für den Olympia-Start im Marathon liegt bei 2:11,30 Stunden. Gröschel will diese Zeit am 26. April in Hannover bei der deutschen Meisterschaft attackieren. Seine Bestzeit liegt bei 2:13,49 Stunden.

Von Ben Brümmer