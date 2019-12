Rostock

Sie kennen ihn ganz bestimmt: den inneren Schweinehund (falls nicht, herzlichen Glückwunsch!). Sobald ich die Sport­tasche packe, um ins Fitnessstudio zu gehen oder die Joggingschuhe zur Hand nehme, baut sich ein Rudel dieser aggressiven Biester vor mir auf. Null Chance, das Haus zu verlassen. Sport geht nur mit Ball.

Tennis ist perfekt für mich. Das habe ich schon vor über zwei Jahrzehnten festgestellt. Einziges Manko: Eine Körperhälfte wird deutlich stärker beansprucht als die an­dere.

Da Einseitigkeit nicht mein Ding ist, machte ich mich auf die Suche nach einem Ausgleichssport. Ein schwieriges Unterfangen. Trainings- und Arbeitszeiten müssen vereinbar sein. Und Spaß machen soll es auch. Also schaute ich hier, hörte mich da um – und bin fündig geworden.

Es war Anfang Oktober, wenige Tage vor der Goalball-EM. Ich fragte meinen Kollegen Alexander Stepanek, einen 19 Jahre alten Fußballer, ob er Lust zu einem Selbstversuch hat. Ich weiß nicht, ob er mir blind vertraut oder einfach nur neugierig ist, jedenfalls sagte er zu. Mario Turloff, Cheftrainer des RGC Hansa, hatte schon vorher sein Okay gegeben.

Alex machte an diesem Mittwochnachmittag die komplette Trainingseinheit mit. Ich beobachtete, machte Fotos und war schon vom Erwärmungsprogramm angetan. Von Kopf bis Fuß – Fitnesstrainer Heiko Prinz sorgt dafür, dass der gesamte Körper in Schwung kommt. Sehr cool, dachte ich mir, schlief eine Nacht drüber, rief Mario Turloff an und schlug ihm vor: „Ich würde gern die Aufwärmung und den Athletikteil mitmachen. Und wenn ihr taktische Dinge übt, gehe ich duschen. Ich möchte ja nicht, dass ihr schlechter werdet ...“ Kaum hatten wir aufgelegt, da schickte er mir einen Mitgliedsantrag. Ich unterschrieb (natürlich ohne Nachverhandlungen).

Am Mittwoch nach dem EM-Finale war ich das erste Mal dabei. Obwohl ich zuvor nur wenige Spieler kannte und den Altersdurchschnitt extrem nach oben schraube, war ich sofort ein Teil der Mannschaft. Das Klima innerhalb der Truppe ist überaus familiär – einfach überragend.

Sportlich wurden meine Erwartungen auch erfüllt. Dank Heiko Prinz habe ich zwei Tage lang Muskeln gespürt, von deren Existenz ich bis dahin überhaupt nichts gewusst habe.

Nur eines hat nicht funktioniert – das vorzeitige Duschen. Gleich beim ersten Mal durfte ich sehend mitspielen. Kurz vor Weihnachten folgte die Premiere mit der Goalball-Brille. Ball spielen in völliger Dunkelheit – eine krasse Erfahrung. Man sieht weder Tor noch Linien oder Mitspieler – nicht ­einmal den inneren Schweinehund.

