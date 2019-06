Rostock

Die Rostock Griffins haben am vergangenen Sonnabend die Hannover Spartans eindrucksvoll mit 59:6 (6:42) bezwungen und sind nun punktgleich (12) mit Elmshorn auf dem zweiten Platz. Christopher Kuhfeldt, Trainer der American Footballer, zieht nach sieben von 14 Spielen eine positive Zwischenbilanz und gibt einen Ausblick auf die zweite Hälfte der Saison.

Herr Kuhfeldt, so einen deutlichen Sieg gegen Hannover hatte wohl keiner auf der Rechnung?

Christopher Kuhfeldt: Das mag sein. Aber der Erfolg war das Resultat einer enormen Leistungssteigerung in den letzten Wochen. Wir haben bei den Spartans jedes Viertel stark gespielt.

Wo steht denn die Mannschaft leistungsmäßig nach der Hälfte der Saison?

Wir sind eher verhalten in die Saison gestartet, haben dann in Solingen eine Niederlage kassiert, wo wir auch hätten gewinnen können. Das lag an einem neuen Offensivsystem, was wir spielen wollen und in der Defensive an vielen Verletzungen, die wir immer wieder auffangen mussten. Dazu kamen eigene Fehler. Jetzt haben wir uns stetig gesteigert. Sollten wir das Spiel am Wochenenden gegen Lübeck gewinnen, sehe ich uns voll im Plan.

Wo sehen Sie die Stärken des Teams?

Wir haben uns im Laufspiel stark verbessert und haben größeres Big-Play-Potenzial (wichtige Spielsituationen, bei denen häufig sehr viel Raumgewinn erzielt wird/d.Red.). Dazu kommt, dass wir in der Qualität sehr breit aufgestellt sind, sodass wir Ausfälle gut kompensieren können.

Wie sehen Sie die Mannschaft im Titelkampf gerüstet?

Favorit sind die Elmshorn Fighting Pirates. Sie haben bisher kein Spiel verloren und sich bislang sehr stabil und konstant präsentiert. Allerdings sehe ich uns in der Form, in der wir jetzt sind, auf Augenhöhe. Wir haben noch beide Spiele gegen sie und können Elmshorn schlagen. Allerdings hat schon unser Spiel gegen Lübeck am Sonnabend (18 Uhr/Leichtathletik-Stadion/d. Red.) Endspielcharakter. Ich erwarte ein absolutes Spitzenspiel. Lübeck wird alles mobilisieren, um zu gewinnen. Wenn wir verlieren, wird es schwer mit dem Titel.

Wären denn die Voraussetzungen für einen Aufstieg denn gegeben?

Ja, da habe ich bisher nichts anderes gehört.

Und wie sieht es strukturell aus? Zum Beispiel hinsichtlich der Trainingsbedingungen?

Da sehe ich uns gut aufgestellt. Natürlich würden wir uns freuen, irgendwann mal eine eigene Trainings- und Spielstätte zu haben. Aber so, wie es derzeit ist – mit dem Training in Warnemünde und den Spielen im Leichtathletik-Stadion – damit kann ich mich sehr gut arrangieren. Perspektivisch ist es sportlich sinnvoll, sich Gedanken über eine zweite Mannschaft zu machen. Dadurch könnten beispielsweise Spieler aus dem Nachwuchs besser an den Herrenbereich und an die GFL II herangeführt werden. Dazu bedarf es aber auch entsprechender Trainings- und Trainerqualität. Das muss gewährleistet sein.

René Warning