Rostock

Lange mussten die Rostock Griffins am Sonnabend darum bangen, dass sie überhaupt gegen die Troisdorf Jets in der zweiten Football-Liga hätten antreten können. Die Wettervorhersage inklusive starken Gewitters ließ nichts Gutes vermuten, eine Absage drohte. Doch das Wetter spielte mit – und die Greifen dann ihren Gegner in Grund und Boden. Am Ende bezwangen die American Footballer im Leichtathletik-Stadion den Kontrahenten aus Nordrhein-Westfalen deutlich 49:14 (35:7) und behaupteten den zweiten Tabellenplatz hinter dem Elmshorn Pirates.

Griffins-Trainer Christopher Kuhfeldt war zufrieden mit dem Auftritt seines Teams. „Wir haben uns konstanter als in den vergangenen Wochen präsentiert und deutlich weniger Fehler gemacht. Wir haben auch in der Höhe verdient gewonnen“, freute sich der Sportwissenschaftler.

Schon nach dem ersten Viertel waren die Messen gesungen. Mit vier Touchdowns und den jeweiligen Zusatzkicks führten die Ostseestädter bereits 28:0. „Besser hätte es nicht laufen können. Wir wollten früh für klare Verhältnisse sorgen. Der Gegner stand und steht als Tabellenletzter stark unter Druck. Unser Ziel war es, die Moral der Jets schnell zu brechen. Das ist uns eindrucksvoll gelungen“, schwärmte Christopher Kuhfeldt.

Dabei hatten die Griffins mit erheblichen personellen Problemen zu kämpfen. Schon von Beginn an waren einige Spieler dabei, die sonst nicht in der Startformation stehen. „Dennoch haben es alle richtig gut gemacht. Für uns ist es ein Vorteil, dass wir insgesamt einen starken Kader haben und Ausfälle gut kompensieren können“, lobte der Cheftrainer.

Bis zur Pause behauptete seine Equipe den deutlichen Vorsprung. Und auch nach dem Seitenwechsel ließen die Rostocker nichts mehr anbrennen. Kuhfeldt nutzte die hohe Führung und brachte weitere Spieler aus der zweiten Reihe, die sich empfehlen durften. „Das wird uns im Verlauf der Saison noch zu Gute kommen“, betonte der Cheftrainer.

Einzig die Zuschauerzahl drückte aufs Gemüt. Lediglich 550 Zuschauer säumten die Heimstätte der Ostseestädter, so wenig wie in den vergangenen drei Jahren nicht mehr. Griffins-Manager Jens Putzier haderte. „Letztlich wusste am Morgen niemand, ob das Spiel überhaupt stattfindet. Deswegen ist die geringe Zuschaueranzahl zwar ärgerlich, aber wir freuen uns trotzdem über alle Fans, die da waren“, meinte der Teamchef.

Doch Putzier weiß, dass es bald schon in die wichtigste Phase der Saison geht und die Gegner für das Publikum interessanter werden. Am kommenden Sonnabend reisen die Griffins zunächst zum Rückspiel gegen die Hannover Spartans. Das Hinspiel im Ostseestadion am Pfingst-Sonnabend gewannen die Greifen souverän 41:29.

Eine Woche später kommt es dann zum spannungsgeladenen Duell – dann wieder vor heimischer Kulisse – gegen die Lübeck Cougars. Mit den Schleswig-Holsteinern verbindet die Griffins eine Fehde. Der Kontakt zum Kontrahenten wird auf das Minimum reduziert. „Es sind ein paar Sachen vorgefallen, die wir als unsportlich empfunden haben. Aber wir werden uns auf das Sportliche konzentrieren“, blickt Jens Putzier voraus.

Erst danach haben die Footballer in der einmonatigen Saisonpause Zeit zum Durchschnaufen, ehe es in die entscheidende Phase der Saison geht – dann unter anderem mit zwei Duellen gegen den Tabellenführer Elmshorn Fighting Pirates.

René Warning