Rostock

Von wegen am Strand von Warnemünde spielen, in der Ostsee baden gehen oder Eisessen in der Innenstadt! Wenn am Sonnabend ab 9 Uhr die Knirpse der ersten und zweiten Klassen in der Basketball-Grundschulliga des EBC Rostock auf Korbjagd gehen, dreht sich alles nur um das wahlweise braun-orange- oder gelb-farbene Leder. In der Sporthalle Bertha-von-Suttner-Ring im Stadtteil Toitenwinkel kämpfen Grundschüler aus 19 Schulen aus Rostock und näherem Umland um den Titel der besten Basketball-Schule. Einen Tag später sind die Dritt- und Viertklässler im von der Wohngenossenschaft Schiffahrt-Hafen unterstützten Turnier dran. Über hundert Kids werden an beiden Tagen in die Wettstreits treten.

Projektleiter Jörg Siangchin freut sich auf die Finaltage. „Das ist ein absoluter Höhepunkt in unserem Terminkalender. Ziel des Projektes ist es, Kinder und Jugendliche aus Rostock und Umgebung in Bewegung zu bringen und mithilfe des Basketballsports spielerisch an wichtige Themen wie Bewegung, Kreativität und Integration heranzuführen“, sagt Siangchin.

Dass an beiden Tagen wichtige Vertreter aus Politik und Wirtschaft vor Ort sein werden, unterstreicht den Stellenwert des Sportprojektes. Matthias Leutzow von der WG Schiffahrt-Hafen freut sich über die Entwicklung der Grundschulliga. „Seit 2013 begleiten wir aktiv den EBC mit seiner Grundschulliga und sind besonders stolz darauf, den Grundstein für die tolle Entwicklung mit gelegt zu haben. Letztendlich kommt es aber darauf an, dass die Kids Freude an der Bewegung und Sport haben. Das konnten wir in den vergangenen Jahren bei den Turnieren, aber auch beim Rostocker Citylauf sehen“, sagt Leutzow.

Jörg Siangchin fügt hinzu: „Gemeinsam mit allen Beteiligten wollen wir Wege finden, wie man den Sport weiter in den Alltag der Kinder integrieren kann. Bisher ist uns das gut gelungen, aber wir wollen immer wieder neue Wege gehen.“

Unter anderem sollen die Kinder in Zukunft beispielsweise auch in Fragen der Ernährung frühzeitig sensibilisiert werden. Auch im Bereich der Sprache soll es über den Basketball-Sport bessere Förderungsmöglichkeiten geben. Auch in Deutschland ist das Gang und Gebe, dass bei der aus den Vereinigten Staaten von Amerika stammenden Sportart Englisch gesprochen wird. Das wollen sich die Verantwortlichen um Jörg Siangchin und EBC-Vereinspräsident André Jürgens zu Nutze machen und damit die Schulen entlasten.

Auch in Toitenwinkel dürften die vielen Eltern und Zuschauer im Trubel den einen oder anderen englischen Ausruf mitbekommen. Im Vordergrund steht aber der sportliche Wettstreit. Insgesamt ist es das vierte Turnier, bei dem Punkte für den finalen Triumph gesammelt werden können. Hinzu kommt eine Sonderwertung vom Rostocker Citylauf, bei dem insgesamt 230 Pennäler für Zusatzpunkte auf der Distanz von 3,5 Kilometern um die Wette rannten.

Bei den Erst- und Zweitklässlern dürften die Grundschulen John-Brinckman (54), Gehlsdorf und St.-Georg (beide 49) den Sieg unter sich ausmachen. Bei den älteren Kids dürfte sich ein spannendes Finale zwischen der Werkstattschule (57) und der Grundschule Werner-Lindemann (54) entwickeln. Aber auch die Waldorfschule mit 45 Punkten hat noch Aussichten auf den Titel.

Neben dem sportlichen Aspekten sorgt ein buntes Rahmenprogramm für Abwechslung. Zeit für ein Eis dürfte es in den Pausen auch geben.

Tabelle nach den ersten drei Turnieren (inkl. Sonderwertung Citylauf):

1. und 2. Klasse: GS John-Brinckman (54) GS Gehlsdorf (49) GS St.-Georg (49) GS Christophorus (42) GS Werkstattschule (41)

3. und 4. Klasse: GS Werkstattschule (57) GS Werner-Lindemann (54) GS Waldorfschule (45) GS John-Brinckman (42) GS An der Recknitz (35)

René Warning