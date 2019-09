Rostock

Handball-Drittligist HC Empor Rostock bestreitet am Sonntag sein zweites Heimspiel gegen die HSG Ostsee Neustadt/ Grömitz. Anwurf ist um 16.30 Uhr in der Ospa-Arena. „Alle freuen sich sehr auf das Duell. Wir sind gut in die Saison gestartet und wollen den dritten Sieg in Folge einfahren“, sagt Empor-Coach Till Wiechers. Während die Rostocker an der Tabellenspitze der Liga stehen, hat der Gegner noch kein Spiel gewonnen.

Besonders gute Erinnerungen haben die Rostocker an die HSG-Truppe allerdings nicht. In der vergangenen Saison unterlag der HCE auswärts mit 24:26. Beim Heimspiel im November lag der spätere Meister der Drittliga-Nordstaffel gegen die Ostholsteiner bereits mit acht Toren in Rückstand, wendete die Pleite aber mit einer sensationellen Leistung in der Schlussphase noch ab. Am Ende war der Jubel nach dem 28:27-Sieg groß.

Der HCE-Coach und seine Schützlinge würden sich und ihren Fans am Sonntag einen derartigen Nervenkitzel am Sonntag gern ersparen. Bei den Gastgeber fehlt Jakub Zboril. Ob Torhüter Robert Wetzel zum Einsatz kommen kann, steht noch nicht fest. Der 28-Jährige hatte zuletzt Leistenprobleme.

Von Christian Lüsch