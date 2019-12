Schwerin

Handball-Drittligist Mecklenburger Stiere Schwerin hat sich von Trainer Mannhard Bech getrennt. Das teilte der Verein am Montagabend über die sozialen Medien mit. Zuvor war das Team über den Schritt informiert worden.

Die Schweriner – Ligakontrahent des HC Empor Rostock – reagierten mit der Personalentscheidung auf die sportliche Misere der vergangenen Wochen. Am Sonnabend hatte die Mannschaft in Burgdorf mit 31:40 den Kürzeren gezogen. Der als selbst ernannter Aufstiegsanwärter in die Saison gestartete Traditionsklub befindet sich derzeit im Tabellenmittelfeld – mit 13 Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Dessau-Roßlauer HV und meilenweit vom eigenen Anspruch entfernt. Wer Nachfolger von Mannhard Bech wird steht noch nicht fest.

Von Christian Lüsch