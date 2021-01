Handball: Corona-Pause für Oberliga-Ostsee-Spree verlängert

Greifswald

Für die Handballer in der Oberliga-Ostsee-Spree hält auch das neue Jahr keine guten Nachrichten bereit. Wenig überraschend informierte die Spielkommission der Liga die teilnehmenden Vereine darüber, dass der Spielbetrieb bis zum 31. Januar, also um einen weiteren Monat, aufgrund der Corona-Pandemie weiterhin ausgesetzt wird.

Training bleibt Voraussetzung für Re-Start

„Bei all der gesundheitlichen und gesellschaftlichen Verantwortung, die wir alle zu tragen haben, ist dieser Stillstand ein großer Verlust für den Handball“, heißt es in dem Schreiben. Weiterhin würde der Beschluss, den Betrieb erst dann wieder aufzunehmen, wenn das Mannschaftstraining zuvor für zwei bis drei Wochen gewährleistet werden kann, seine Gültigkeit behalten. Dies setzt jedoch flächendeckend geöffnete Hallen in den beteiligten Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Berlin voraus. Zu Maßnahmen, die über die Verlängerung der Zwangspause hinausgehen, soll in Kürze entschieden werden.

Acht Teams aus MV betroffen

18 Männer- und zwölf Frauenteams treffen in der Oberliga-Ostsee-Spree aufeinander. Aus MV sind der HSV Insel Usedom, die SG Uni Greifswald/ Loitz, der Bad Doberaner SV und die Fortuna Neubrandenburg betroffen. Die Fortuna und die TSG Wismar stellen die beiden MV-Vertreter in der Frauen-Staffel.

Von Alexander Kruggel