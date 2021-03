Handball-Pause in MV bis Ostermontag verlängert

Rostock

Die Zwangspause für die Handballer in Mecklenburg-Vorpommern musste aufgrund der politischen Entscheidungen in Bund und Ländern bisher dreimal im Monatstakt verlängert werden. Die nächste Aussetzung des Spielbetriebs geht nun bis Ostermontag, 5. April. Das beschloss das Präsidium des Handball-Landesverbandes (HVMV) auf einer außerordentlichen Sitzung - weil die Politik weiterhin keinen Breitensport zulässt. Wie es dann weitergeht, müsse abgewartet und danach entschieden werden, ab wann alle in die Sporthallen dürfen. HVMV-Präsident Peter Rauch sprach sich erneut eindringlich dafür aus, die Saison noch nicht abzuschreiben. Er will alle Möglichkeiten offenhalten, dass die Mannschaften ein Ziel für ihr Training bekommen.

So ist auch der überwiegende Tenor in den Vereinen, wie eine Abfrage von Thomas Schweder, Vizepräsident für Spieltechnik, und Frauenwartin Brigitte Franz ergab. „Alle möchten gern bis Ende Mai spielen und das über den Verband organisiert, egal wie oft“, sagte Schweder. „Deshalb sollten wir die Option offen halten, solange die Möglichkeit besteht.“ Denkbar wäre, die Hinrunde bis zum Ende zu absolvieren, um die Meister zu ermitteln. Auch für Mannschaften, die gern aufsteigen möchten, würde eine Lösung gefunden. Allerdings brauchten die Vereine der Abfrage zufolge eine Vorbereitungszeit von etwa vier Wochen bis zu einem Neustart der Saison.

Für den Nachwuchs sieht Verbands-Vize Michael Blumenau kaum eine Chance vor Mai. Dann könnten die Hinrunden in den Jugendligen abgeschlossen und im Juni die Meister ermittelt werden. Letzteres gelte auch für die Altersklassen darunter sowie für die Bestenermittlung im Beachhandball. Daran solle weiterhin festgehalten werden. Alles hänge natürlich davon ab, wann die Politik endlich den Breitensport wieder erlaubt.

Ein kleiner Lichtblick: Aufgrund der Landesverordnung von Mitte Februar, nach der Landeskader wieder das Training aufnehmen durften, konnte für die Auswahlmannschaften männlich des Jahrgangs 2005 und weiblich 2006 der erste Lehrgang nach der langen Auszeit an der Sportschule Güstrow durchgeführt werden. Ein wichtiger Meilenstein im Hinblick auf die Sichtungen des Deutschen Handballbundes (DHB) und neue Motivation gerade auch für jene Landeskader, die allein, zu zweit oder dritt in ihren Vereinen weiter ohne Mannschaftstraining auskommen müssen. Die erforderlichen Corona-Tests beim Lehrgang verliefen alle negativ.

Von Rüdiger Rump