Joachim Streich ist tot: So trauert Hansa Rostock um seine Vereins-Legende

Rostock

Der FC Hansa Rostock trauert um Joachim Streich und plant mehrere Aktionen um seiner Vereins-Legende zu gedenken. Der ehemalige Hansa-Spieler, der 1967 als Teenager aus Wismar zum FCH gekommen war, durchlief mehrere Jugendmannschaften bei Hansa. Von 1969 bis 1975 erzielte er in 141 Spielen 58 Tore für den Koggenklub. Nach erfolgreichen Jahren mit Hansa in den DDR-Top-Ligen war Streich 1975 zum 1. FC Magdeburg gewechselt. Der gebürtige Wismarer Streich ist in der Nacht zum Ostersonnabend im Alter von 71 Jahren gestorben.

„Wegen Geradlinigkeit und Aufrichtigkeit hochgeachtet“

„Bei seinen Mitmenschen war Joachim Streich nicht nur wegen seiner hervorragenden fußballerischen Fähigkeiten, sondern auch wegen seiner Geradlinigkeit und Aufrichtigkeit hochgeachtet. Für seine offene und direkte Art wird er für immer in Erinnerung bleiben – und seine Rekorde für die Ewigkeit stets ein Teil der Geschichtsbücher des deutschen Fußballs sein“, heißt es im Nachruf auf der Homepage des Fußball-Zweitligisten.

„Wir hatten bis zuletzt gehofft. Er war lange Zeit schwer krank. In den vergangenen Wochen ging es bergauf und bergab“, sagte Ehefrau Marita Streich. Der 102-malige Auswahlspieler der DDR litt an einem Myelodysplastischem Syndrom, das im schlimmsten Fall zu Blutkrebs führen kann. Streich war in den vergangenen Wochen wegen Blutarmut im fortgeschrittenen Stadium in Behandlung und musste eine Stammzellentransplantation wegen einer Lungenentzündung verschieben.

Schweigeminute und Trauerflor

Der FC Hansa wird zu Ehren Achim Streichs am Sonntag vor dem Heimspiel gegen den SSV Jahn Regensburg in einer Schweigeminute an das Ehrenmitglied des Vereins erinnern. Die Rostocker Mannschaft wird zudem mit Trauerflor auflaufen. Für das Heimspiel im Ostseestadion waren am Karfreitag bereits 23 500 Karten vergeben.

Joachim Streich 1974 im Trainingslager in Quickborn zur Fussball-WM. Quelle: Wilfried Witters

Joachim Streich traf in seinen 102 Spielen im DDR-Trikot 55-mal. Hinzu kommen 229 Tore in 378 Spielen der Oberliga-Rekorde für die Ewigkeit. 1967 wechselte er als 16-Jähriger von seinem Jugendverein Aufbau Wismar zum FC Hansa Rostock. Seine erfolgreichste Zeit erlebte er beim 1. FC Magdeburg von 1975 bis 1985. „Strich“, wie er damals genannt wurde, wurde vier Mal Torschützenkönig der DDR-Oberliga und mit dem FCM drei Mal FDGB-Pokalsieger. Wegen seiner Schlitzohrigkeit wurde Streich oft als „Gerd Müller des Ostens“ bezeichnet und mit dem Weltmeister von 1974 verglichen.

Von Christian Lüsch