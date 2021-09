Der Chef des Fußball-Zweitligisten ist sauer, weil Hansa zum Knüller-Spiel am Samstag nicht mehr Zuschauer ins Stadion lassen darf. Seit Wochen habe er versucht, mit den politisch Verantwortlichen in Schwerin dazu Kontakt aufzunehmen – ohne Erfolg. Was Marien kritisiert und was er nun plant.