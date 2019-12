Wismar

Mein größtes sportliches Ereignis war kein Wettkampf, sondern der 80. Geburtstag von Box-Trainer-Legende Fiete von Thien. Über fünf Jahrzehnte bildete er in der Hansestadt Wismar, erst bei der SG Dynamo und später nach der Wende beim PSV, hunderte junge Boxer aus, die später bei den nationalen und internationalen Meisterschaften die Medaillen nur so abräumten. Die Bilanz der 52-jährigen Trainerlaufbahn bedarf keines Kommentars: 42 DDR- und deutsche Einzelmeister, 25 Vizemeister, 46 Drittplatzierte sowie zahlreiche Plaketten bei nationalen und internationalen Turnieren. Der wohl bekannteste und erfolgreichste Faustkämpfer, der bei Fiete das Box-ABC erlernte, war Bernd Wittenburg. Er wechselte damals mit 16 Jahren die Sportart vom Handball zum Boxen und erkämpfte die Bronzemedaille bei der Amateur-Weltmeisterschaft 1974 auf Kuba. Zwei Jahre später wurde der Mittelgewichtler auch Vize-Europameister in Halle und wurde fünfmal DDR-Meister.

Viele seiner ehemaligen Schützlinge bereiteten Fiete an seinem 80. Geburtstag eine große Überraschung. Alle hielten dicht. Nur der Jubilar wusste nichts davon. Statt zum Mittagessen kutschierte Sohn Andreas von Thien seine Eltern mit seinem Auto nicht zu einem Restaurant zum Mittagessen, sondern ins Crossfire-Gym von Box-Profi Jens Tietze am Klußer Damm. Dort warteten etwa 100 Weggefährten auf Fiete, um ihm persönlich zu seinem 80. Geburtstag zu gratulieren, die Hände zu schütteln oder zu umarmen. Als die Tür zum Gym aufging und Fiete die vielen ihm bekannten Gesichter sah, standen nicht nur bei ihm die Tränen in den Augen. Unter den vielen Gästen war auch Uli Wegner, einer der erfolgreichsten Profi-Boxtrainer der Welt. Ihn hatte Fiete damals in den 60er Jahren auch einmal in der Ringecke betreut, als Wegner damals selbst noch als Aktiver beim ehemaligen ASK Vorwärts Rostock die Boxhandschuhe überstreifte.

Auch ich habe zum 80-jährigen Jubilar eine enge Beziehung. Fiete war damals mein zweiter Trainer, bei dem ich das Boxen erlernte. Er machte mich als Zehnjähriger zum Bezirksmeister bei den Kindern in der Gewichtsklasse bis 76 Kilogramm. Mit 14 Jahren wurde ich sein Co-Trainer im Trainingszentrum Wismar. Fiete hat mich immer für den Boxsport begeistert und mir auch den Weg als Journalist geebnet. Denn ich durfte damals bereits als Zwölfjähriger auf seiner alten Singer-Schreibmaschine die ersten Boxartikel für die OSTSEE-ZEITUNG schreiben. Ich denke, ohne Fiete von Thien wäre mein Leben ganz anders verlaufen. Dafür bin ich ihm noch heute sehr dankbar und bin gerne zu seinem 80. Jubiläum gekommen, auch wenn es kein Wettkampf mit Fäusten war. „Dass so viele ehemalige Boxer, die bei meinem Vater groß geworden sind, zu seinem 80. Geburtstag gekommen sind, das ersetzt mindestens 160 Tabletten, die Vati nun nicht schlucken muss“, scherzte Andreas von Thien. Das meine ich auch.

Von Peter Preuß