Rostock

Die „Cross Finals“, das größte und wichtigste Motocrossrennen für Amateure in Deutschland, werden am Wochenende in Magdeburg ausgetragen. 19 Teams aus allen Landes- sowie Regionalverbänden sind vertreten, die Finalläufe beginnen Sonntag ab 11 Uhr. Es starten die beiden Besten der Teams in den Klassen 65 ccm, 85 ccm, MX1 und MX2.

Für Mecklenburg sind dabei: MX1: Marvin Baier ( Rehna) Honda, Dan Kirchenstein ( Burg Stargard); MX2: Erik Lange ( Ueckermünde), Philipp-Martin Wischnewski ( Rehna); 85 ccm: Paul Neunzling (Schwerin-Süd), Robin Sternberg ( Vellahn); 65 ccm: Julien Kayser und Lenny Boos (beide Prisannewitz) alle KTM. Teamchef ist wie immer in den vergangenen Jahren Silvio Sellahn vom MC Rehna.

Für ihn und das gesamte Team gibt es nur ein Ziel: an die großen Erfolge der vergangenen Jahre anzuknüpfen. Denn die MV-Auswahl siegte bereits vier Mal bei dem Spektakel, im Vorjahr wurde es der dritte Rang. Von den acht Wertungsläufen kommen die besten fünf Platzierungen in die Wertung. Auch die jeweils drei Klassenbesten werden ausgezeichnet. Dem Siegerteam winkt als Sonderprämie eine Reise zum Motocross-Grand Prix im September in Assen ( Niederlande).

Von Horst Kaiser