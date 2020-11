Rostock/Rüdersdorf

Unter außerordentlich schwierigen Bedingungen gingen in Rüdersdorf (bei Berlin) die letzten beiden Enduro-Rennen um die Internationale Deutsche Meisterschaft, den Pokal, den ADAC-Cup und die Landesmeisterschaft von MV über die Bühne. Die ohnehin nicht einfach zu fahrene Strecke wurde durch Regen und die Corona-Auflagen zusätzlich erschwert. Von den ursprünglich 260 gestarteten Fahrern war am zweiten Tag nicht einmal mehr die Hälfte noch dabei.

Seine Ausnahmestellung in der Serie, die im mecklenburgischen Rehna begonnen hatte, bestätigte Juniorenweltmeister der Hamish Macdonald. Der 21-jährige Neuseeländer gewann ungeschlagen alle sechs Wertungstage der Meisterschaft vor Dennis Schröter aus Crinitz und dem Bayern Luca Fichseder. In dieser Wertung belegten Björn Feldt vom MC Grevesmühlen und Tilman Krause ( Rehna) die Ränge sechs und elf. In seiner Klasse E3 holte sich Feldt bereits zum zweiten Mal die deutsche Vizemeisterschaft und beendete damit seine Enduro-Karriere. Krause wurde in der E2 Fünfter.

Anzeige

Nach der Fahrt um den Meistertitel der Junioren ärgerte sich Lane Heims vom MC Boizenburg über seinen undankbaren vierten Platz, denn das Podest verpasste er nur äußerst knapp. „Ich hatte es in der Hand“, sagte der 19-Jährige. „Aber nach einem Ausrutscher am ersten Tag und etwas gehadicapt von einer Sturzverletzung muss ich damit leben.“

Größer waren die Erfolge der MV-Starter im Pokalrennen. In der Championatswertung aller Klassen belegte der Rehnaer Nils Teegen auf seiner 125er-Zweitakt-KTM einen hervorragenden zweiten Platz vor dem Gros von Fahrern auf leistungstärkeren Maschinen. Der 18-jährige riskierte in Rüdersdorf nur noch das Nötigste, um seinen Erfolg nicht zu gefährden. „Das waren die härtesten Fahrten in meiner noch jungen Laufbahn“, bilanzierte er zufrieden. Pech hatte der 17-jährige Leon Thoms vom Bergringclub Teterow. Er lag schon sicher auf Platz zwei der Gesamtwertung hinter Teegen, als ihm bei einer steilen Abfahrt ein großer Stein im Weg lag und stürzte. Dabei zog er sich eine schmerzhafte Schulterverletzung zu, die das aus bedeutete. Am Tag danach strahlte Thoms schon wieder Otimismus aus: „In der nächsten Saison hohle ich alles wieder auf.“

In der Wertung um den Klassiker-Pokal erreichten Olaf Behncke (Boizenburg) und Thomas Johst ( Grevesmühlen) die Plätze zwei und drei. Unter die Top Ten in den Seniorenklassen kamen Andreas Held ( Wolgast), Matthias Mann ( Rehna), Ronny Thoms ( Teterow) sowie Jörg Wildhagen (Boizenburg). Bei den Wertungsfahrten um den ADAC-Cup komplettierten Nils Teegen, Lane Heims, Sebastian Rönnfeld ( Rehna) sowie Jörg Wildhagen mit Plätzen auf dem Siegerpodest ihre starken Leistungen.

Von Kai Rehberg und Horst Kaiser