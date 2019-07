Zu den Speedwayrennen in Teterow und Güstrow kamen rund 14 000 Zuschauer, darunter allein 4500 zum Auerhahn-Pokal am Sonnabend in der Bergring-Arena. Dort siegte der Engländer Adam Ellis. Beim Pfingstpokal am Sonntag in Güstrow stand der Franzose David Belego ganz oben auf dem Siegerpodest.