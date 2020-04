Teterow/Rostock

Nun ist es traurige Gewissheit: Das zu Pfingsten geplante Teterower Motorsport-Doppelspektakel kann nicht stattfinden. Für Zehntausende Fans kommt die Absage wegen der Corona-Pandemie nicht mehr überraschend. Doch nach der Verschiebung des 100. Bergringrennens ins nächste Jahr musste jetzt auch der einen Tag zuvor am 30. Mai geplante Grand Prix im Speedway verlegt werden.

Zu dem Doppel-Event hatten die Organisatoren an beiden Tagen jeweils mindestens 10 000 Zuschauer erwartet. Damit wurden beide Veranstaltungen aufgrund des bestehenden Verbots von Großveranstaltungen bis Ende August an den geplanten Terminen hinfällig. Hart gerungen wurde am Montagabend noch um die Austragung des WM-Laufes im Speedway zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr.

Anzeige

„Wir stehen in Verhandlungen, um einen Ausweichtermin für Ende September/Anfang Oktober hinzubekommen“, sagte Bergring-Veranstaltungsleiter Adolf Schlaak. Er steht dazu im Kontakt mit dem Motorradsport-Weltverband FIM und dem Grand-Prix-Vermarkter BSI, muss aber zugleich die Festlegungen der Landesregierung von MV berücksichtigen.

Weitere OZ+ Artikel

Fakt ist: Neben dem WM-Lauf in der Teterower Bergringarena wurde auch schon der Auftakt-Grand-Prix in Warschau abgesagt (neuer Termin: 8. August). In Frage steht außerdem der GP in Prag am 13. Juni, da Tschechien eine bis zu einjährige Einreisesperre für Ausländer plant. Schlaak will erreichen, dass die bisherigen Arbeiten nicht umsonst waren. „Wir haben alles Erdenkliche unternommen, um den Grand Prix bestmöglich vorzubereiten“, versichert der Veranstaltungsleiter, der sich dafür bei den vielen Helfern und Sponsoren bedankte. Nicht wünschenswert wäre es, wenn der Grand Prix nur an drei Veranstaltungsorten in Polen durchgeführt würde, wie es gerüchteweise zu hören ist.

Für das 100. Bergring-Jubiläumsrennen gibt es dagegen keinen alternativen Ausweichtermin im Herbst. Denn gleich nach Pfingsten beginnen an der 1877 Meter langen Grasbahn umfassende Umbauarbeiten. 750 000 Euro stehen zur Verfügung, um vor allem die Sicherheitsbedingungen für die Rennfahrer an der Außenbande zu verbessern. Auf Kosten von rund 12 000 Euro, die bereits in die Vorbereitung des diesjährigen Rennens geflossen sind, bleiben die Organisatoren sitzen.

Dennoch schaut Klaus Reinders, der Vorsitzende des MC Bergring, optimistisch voraus: „Der Bergring wird weiterhin Bestand haben und wir werden das 100. Jubiläumsrennen zu Pfingsten 2021 durchführen. Wir rechnen mit der Teilnahme der weltbesten Grasbahnfahrer.“ Auch 300 geladene Ehrengäste mit Assen der vergangenen Jahrzehnte werden dabeisein, darunter der erste Bergringpokal-Gewinner Rolf Perner aus Stralsund. Der Vorjahressieger des Traditionsrennens, Robert Baumann vom Bergringclub, wird sicher 2021 erneut angreifen, um seinen Triumph zu wiederholen.

Von Horst Kaiser