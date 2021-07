Sport - OZ-Golftour wieder da: So läuft der Neustart am Samstag in Balm auf Usedom

Nach einem Jahr Corona-Pause ist die beliebte Turnierserie zurück. 60 Teilnehmer treten auf einem der schönsten Golfplätze von Mecklenburg-Vorpommern an. Landesmeister zählen zu den Favoriten. Warum sich der Landesgolf-Präsident besonders auf den Wettbewerb freut, erfahren Sie hier.