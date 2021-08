Die 21-jährige Bahnradsportlerin hat mit ihrem Silbercoup bei Olympia am Montag den größten Erfolg ihrer Karriere gefeiert und bekam über 1000 Glückwünsche. Im OZ-Interview verrät die Mecklenburgerin, wie sie ihre Chancen auf weitere Erfolge bei den Spielen sieht, was sie davon halten würde, wenn eine Straße in ihrer Heimat ihren Namen trägt und wen sie in Tokio vermisst.