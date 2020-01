Schwerin/Rostock/Neubrandenburg

Im Ringen um die Zukunft der Olympiastützpunkte hat Mecklenburg-Vorpommerns Sportministerin Stefanie Drese ( SPD) den Präsidenten des Deutschen Olympischen Sportbundes ( DOSB), Alfons Hörmann, zu einem Besuch im Nordosten aufgefordert. Wer eine Entscheidung über den Fortbestand der Bundesleistungszentren trifft, sollte wissen, welche guten Bedingungen es hier gibt, sagte Drese am Freitag in Neubrandenburg. Zuvor hatte die Ministerin erstmals die Mehrzweckhalle Jahnsportforum sowie das Sportgymnasium besichtigt. „Wer Spitzenathleten haben will, braucht gute Nachwuchsarbeit als Unterbau“, sagte Drese. Das unterstütze das Land.

Im Jahnsportforum finden im Februar die deutschen Jugendhallenmeisterschaften der Leichtathleten mit rund 1000 Aktiven statt. Zu den Besonderheiten gehört ein extra entwickeltes Werferkabinett, in dem Diskuswerfer und Kugelstoßer auch im Winter trainieren können. Trainer sind dort unter anderem die früheren Spitzensportler Gerald Bergmann, Franka Dietzsch und Astrid Kumbernuss.

Während einst Kumbernuss, Dietzsch und Katrin Krabbe erfolgreiche Vorzeige-Leichtathleten waren oder Kanuten wie Andreas Dittmer den Nordosten in der Sportwelt bekannt machten, herrscht seit längerem relative Erfolgsflaute. In der Folge droht mehreren MV-Leistungszentren das Förder-Aus. Das will Sportministerin Stefanie Drese verhindern. Nach zuletzt wenigen internationalen Erfolgen stehen sechs der neun Bundesleistungsstützpunkte im Nordosten auf der Kippe. Die Bestandszusage des Bundes für die Zentren für Kanu und Triathlon in Neubrandenburg, Segeln in Warnemünde, Wasserspringen in Rostock sowie für Bahnradsport und Leichtathletik in Schwerin gelten nur bis Ende 2020. Eine Entscheidung über diese drei Olympiastützpunkte soll im Laufe des Jahres fallen, sagte Drese. Die Ministerin unterstrich, dass für Land und Kommunen die Nachwuchsförderung sehr wichtig sei. Auch deshalb hatte das Land zuletzt beschlossen, weitere 2,5 Millionen Euro für den Sport bereitzustellen.

Damit sollen mehr Trainerstellen geschaffen werden, um Talente früher zu entdecken und zu fördern. „Wir müssen aus guten Leuten auch erst Spitzensportler entwickeln.“ Am Neubrandenburger Sportgymnasium lernen derzeit rund 600 Schüler ab der 5. Klasse, darunter rund 220 Leistungssportler. Der Leichtathletik-Beauftragte beim SCN Frank Benischke berichtete über den hoffnungsvollen Nachwuchsdiskuswerfer Erik Marquardt, der erst in der 8. Klasse auf Rügen entdeckt wurde. „Früher wäre besser gewesen.“ Aus Brandenburg wechseln gerade zwei junge Kanu-Sportlerinnen nach Neubrandenburg.

Nach Angaben von Neubrandenburgs Oberbürgermeister Silvio Witt (parteilos) steht die Stadt hinter dem Sportleistungszentrum, das vor allem Schülern sehr kurze Wege biete. Allerdings stünden auch weitere Investitionen an: So würden das benachbarte Jahnstadion und die Stadthalle 2020 saniert. Auch die Technik im Jahnsportforum soll nach 25 Jahren erneuert werden. Dafür würden rund sechs bis acht Millionen Euro veranschlagt.

Von Winfried Wagner