Rostock

Hansa-Jungprofi Paul Wiese ist am Montag in Rostock am Schlüsselbein operiert worden. Der 18 Jahre alte Abwehrspieler fällt damit für den Rest der Vorbereitung auf die bevorstehende Drittliga-Saison und darüber hinaus aus.

Wiese war am vergangenen Sonnabend beim Testspiel der Hanseaten gegen Tennis Borussia Berlin (3:2) von seinem Gegenspieler von hinten geschubst worden und auf die rechte Schulter gefallen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Berliner Krankenhaus. Dort wurde der Bruch diagnostiziert. Nach seiner Rückkehr in die Hansestadt wurde der Eingriff vorgenommen.

Christian Lüsch