Springreiter Thieme auf Crazy Girl erfolgreich

Ocala/Rostock

Springreit-Europameister André Thieme aus Plau am See ist auf seiner US-Tour in Florida weiter erfolgreich unterwegs. Mit der Stute Crazy Girl, mit der er im vergangenen Jahr in Ocala/Florida ein Drei-Sterne-Springen gewonnen hat, wurde er in einem 1,40 m-Zwei-Phasen-Springen Zweiter. Nur die US-Amerikanerin Katherine Anne Brewer war mit Casido in der zweiten Phase 68 Hundertstelsekunden schneller. Im mit 75 000 Dollar dotierten Großen Preis gab es für Thieme und Crazy Girl bei sonnigen 20 Grad Celsius den zehnten Platz.

Auch mit der Stute DSP Callas, die erst seit Oktober 2021 zu seinem Beritt gehört, war der Mecklenburger am Wochenende in zwei 1,40 m-Springen erfolgreich. Einem dritten Rang in der Großen Tour folgte am Samstag in einem 10 000-Dollar-Springen ein vierter Platz.

Von Franz Wego