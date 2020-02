Am Freitag stieß Zach Lofton zu den Rostocker Basketballern. Am Sonnabend war er mit 30 Punkten im Spiel gegen Leverkusen der Matchwinner. Am Montag erzählte der 27-Jährige, wie sein Wechsel von den USA in die zweite Liga Deutschlands zustande gekommen und mit welchen Zielen er angereist ist.