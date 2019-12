Leipzig/Rostock

Die Rostock Piranhas haben gestern Abend für eine faustdicke Überraschung in der Eishockey-Oberliga Nord gesorgt. Gegen die Icefighters Leipzig – derzeit mit 36 Punkten in der Spitzengruppe der Liga vertreten – erkämpften sich die Ostseestädter einen 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)-Erfolg und belegen nun mit 24 Punkten den Neunten Tabellenplatz. Ihr Rückstand auf Rang sechs, der letzte direkte Play-off-Platz, beträgt sieben Punkte. Den nehmen derzeit die Hannover Scorpions ein.

Vereinspräsident Mike Specht war nach dem achten Saisonerfolg – davon zwei nach Verlängerung – überglücklich. „Wie beim Schlagerlied haben wir es gefühlt tausend Mal probiert und endlich ist es passiert. Wir wurden für ein mutiges und diszipliniertes Auftreten belohnt“, freute sich Specht.

Eine Trendwende nach zuvor nur zwei Siegen aus elf Spielen will Specht allerdings noch nicht ausgemacht haben. „Wir haben in den letzten Wochen viel gearbeitet und uns in vielen Belangen verbessert. Dazu war es nötig, sich von den Ergebnissen zu trennen. Noch ist der Trend allerdings negativ. Dennoch stehen wir als Verein zusammen und versuchen alles, damit wir wieder regelmäßig gute Ergebnisse erzielen“, verdeutlichte Specht, der damit auch auf die Fankritik in den sozialen Netzwerken reagierte.

Gegen Leipzig gab es wenig zu meckern. Trotz eines 0:1-Rückstandes im erste Drittel, hatten die Ostseestädter spielerische Vorteile auf dem Eis und belohnten sich in der 29. Minute mit dem Ausgleich von Josh Rabbani. Dass das Tor in Unterzahl fiel, bewies den Kampfgeist des Teams von Trainer Christian Behncke. Im letzten Drittel brachte zunächst Viktor Beck seine Farben mit 2:1 in Front (49.), ehe Jonas Gerstung eine Minute vor Schluss den entscheidenden Treffer markierte. Leipzigs Anschlusstreffer wenige Sekunden vor dem Ende kam für eine Aufholjagd zu spät.

Schon am Freitag zeigten die Piranhas eine mutige Leistung gegen den favorisierten Herner EV. Allerdings waren die Gäste in der Eishalle vor allem im letzten Drittel zu abgezockt und sorgten mit drei Toren in den letzten elf Minuten für die Heimpleite des REC.

Am kommenden Wochenende wollen die Raubfische nachlegen und erneut Zählbares aus ihren beiden Partien holen. Die Chance auf einen Sieg ist vor allem am Freitag (20 Uhr) in der Schillingallee groß. Dann empfangen sie die Hannover Indians, die derzeit auf dem achten Platz rangieren. Das erste Aufeinandertreffen gegen die Niedersachsen verloren die Rostocker 1:2 nach Verlängerung. Zwei Tage später wird die Aufgabe unlängst schwieriger. Dann wollen die Piranhas bei den Saale Bulls aus Halle (5.) den Abstand zu den Mittelfeldrängen verkürzen.

REC in beiden Partien:Urbisch – Baumgardt, Brower, Miethling, Gerstung, Hartmann, Kohl, Weist – Becker, Voronov, Rabbani, Richter, Brockelt, Pauker, Beck, Kurka, Tomanek.

REC – Herne 1:4 (1:0, 0:1, 0:3):1:0 Rabbani (9.), 1:1 Palka (24.), 1:2 Kasten (49.), 1:3 Thielsch (53.), 1:4 Palka (60., Empty Net).

Strafminuten:REC: 4, Herne: 2.

Zuschauer: 615.

Icefighters Leipzig –REC 2:3 (1:0, 0:1, 1:2): 1:0 Albrecht (14.), 1:1 Rabbani (29.), 1:2 Beck (49.).

Strafminuten: Leipzig 8, Rostock 10.

Von René Warning