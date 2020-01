Stralsund

Die Deutschland-Tour für Radsportler startet in diesem Jahr in der Stralsund: „Im 30. Jahr der Deutschen Einheit und mit ,30 Jahre Mecklenburg-Vorpommern’ sind wir im August 2020 gemeinsam Gastgeber der ersten Etappe der Deutschland-Tour und begrüßen bei diesem international bedeutenden Sportereignis viele Weltstars des Radsports in unserem Land“, heißt es in einer Mitteilung der Stralsunder Stadtverwaltung. Details zur Auftakt der Deutschland-Tour, die am 20. August in Stralsund beginnt und am 23. August in Nürnberg endet, sollen am kommenden Donnerstag bekannt gegeben werden.

Die Deutschland-Tour ist vom Weltradsportverband UCI als ProSeries-Rennen eingestuft. Die ProSeries vereint zukünftig die weltweit besten Rennen unterhalb der WorldTour, zu der unter anderem die Tour de France, die Vuelta in Spanien und der Giro in Italien gehören. Im vergangenen Jahr zählten die Veranstalter der Deutschland-Tour 500 000 Zuschauer entlang der Strecke. Bei ARD und ZDF verfolgten mehr als fünf Millionen Zuschauer die Live-Übertragungen von den Rennen.

Von Christian Lüsch