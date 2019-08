Berlin/Rostock

Altstar André Greipel hat die Fortsetzung seiner Radsport-Karriere angekündigt, gleichzeitig aber auch Kritik an seinem Rennstall Arkea-Samsic geäußert. „Ich fahre auf jeden Fall weiter und womöglich auch bei Arkea-Samsic“, sagte der Rostocker am Mittwoch in einer Medienrunde zu der am 29. August beginnenden Deutschland-Tour und ergänzte: „Es sind Entscheidungen getroffen worden, womit ich nicht zufrieden bin. Verträge muss man mit Sicherheit einhalten, beziehungsweise Gespräche führen.“

Der 37-Jährige besitzt noch einen Kontrakt bis Ende 2020 beim französischen Rad-Zweitdivisionär. Ob er allerdings im Team noch eine große Perspektive hat, ist eher fraglich. Der Rennstall steht laut Medienberichten kurz vor einer Verpflichtung des früheren Giro d’Italia-Siegers Nairo Quintana aus Kolumbien, der dazu einige Helfer mitbringen soll.

Schon während der diesjährigen Tour de France war der einstige Weltklassesprinter Greipel oftmals auf sich allein gestellt und letztlich auf den Flachetappen ohne Chance. Hinterher sprach der elfmalige Etappengewinner von der „schlechtesten Tour“ seiner Karriere. Seinen seltzten etappensieg bei der Frankreich-Rundfahrt hatte er 2016 eingefahren. Damals triumphierte er auf dem Schlussabschnitt auf den Champs-Élysées in Paris. Seitdem Konnte der Mecklenburger noch einige Tagessiege beim Giro d’Italia, der Tour Down Under oder der Algarve-Rundfahrt einfahren.

Von Kai Rehberg