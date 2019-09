Werder

Die Handballerinnen des Rostocker HC sind gut in die neue Saison der Oberliga Ostsee-Spree gestartet. Die Dolphins setzten sich beim HV Grün Weiß Werder mit 20:17 (12:9) durch und konnten so zwei Auswärtspunkte mit nach Rostock nehmen.

34 Grad Außentemperatur, gefühlte 40 Grad in der Halle und im Gegensatz zum Fußball keine Trinkpause: Es waren für beide Teams harte äußere Bedingungen, unter denen sie diese Partie bestreiten mussten.

Dafür war es ein erstaunlich schnelles Spiel, bei dem die Gastgeberinnen zunächst mit 1:0 in Führung gingen, ehe Alexandra Rohde nach zweieinhalb Minuten den ersten Saisontreffer für die Dolphins erzielte.

In der Folgezeit blieb es lange ein ausgeglichenes Spiel, ehe die Rostockerinnen aus einem 5:6 (13.) ein 10:6 (23.) machten. Vor allem schnelle Gegenstöße nach Ballgewinnen in der Abwehr waren die Grundlage für diesen Vorsprung. So gingen die Dolphins mit einer 12:9-Führung in die Kabine.

Auch in den zweiten 30 Minuten blieb es eine spannende Partie zweier insbesondere kämpferisch überzeugender Teams. Der Mannschaft von Ute Lemmel und Torsten Deil ging jetzt allerdings ein wenig die Treffsicherheit verloren, so dass die Grün-Weißen wieder herankamen und zum 15:15 (50.) ausgleichen konnte. Doch nach dem 16:16 (52.) parierte eine überzeugende Sara Peters im Rostocker Tor zwei Strafwürfe in Folge und gab ihrem Team so die nötige Sicherheit zurück. Die Dolphins zogen auf 19:16 vorentscheidend davon und gewannen am Ende durch einen Treffer von Lena Bunke 30 Sekunden vor dem Abpfiff nicht unverdient mit 20:17. Während das Team gemeinsam mit den mitgereisten Eltern und Fans lautstark den ersten Auswärtssieg feierte, analysierte Ute Lemmel: „Uns war die Nervosität im ersten Punktspiel durchaus anzumerken. Aber kämpferisch haben wir überzeugt und Sara Peters gab dem Team im Tor die nötige Sicherheit.“

Am 14. September empfangen die Dolphins zum ersten Heimspiel in der Fiete-Reder Halle um 17 Uhr den BFC Preussen. Gegen den Vizemeister der vergangenen Saison wollen Rostockerinnen zeigen, dass sie auch in dieser Spielzeit um den Aufstieg in die dritte Liga mitspielen möchten. Dabei hofft das Team natürlich auf die lautstarke Unterstützung seiner Fans. Rostocker HC: Sara Peters, Lena Clasen – Vanessa Bladt, Lea Dalinger 1, Carolin Kordt, Liza Johannisson 2, Celin Kellert 2, Alexandra Rohde 2, Frances Krüger 1, Lena Bunke 3, Sophie Powierski 2, Julia Böhme, Antonia Fränk 2/1, Nicole Rotfuß 5.Siebenmeter:GW 7/3, RHC 2/1.Strafminuten:GW 6, RHC 2.

Von pm/msz