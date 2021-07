Der favorisierte deutsche Ruder-Achter um seinen Schlagmann aus Mecklenburg-Vorpommern wurde in Tokio am Freitag knapp von Neuseeland geschlagen. Doch Hannes Ocik sieht das Positive: Es war eines der besten Rennen, das jemals in einem olympischen Finale gefahren worden ist, sagt er. Macht er nun bis Olympia 2024 weiter?