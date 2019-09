Linz/Rostock

Für viele Sportler wäre es der perfekte Zeitpunkt, ihre Karriere zu beenden. Für Marie-Louise Dräger, 38 Jahre alt und seit vergangenem Wochenende Weltmeisterin im Leichtgewichts-Einer, ist es der perfekte Zeitpunkt, Kampfansagen abzugeben: „Ich bin heiß auf den Doppelzweier. Ich möchte das Boot im kommenden Jahr für die Spiele qualifizieren. Und ich hoffe, dass die Verantwortlichen jetzt aufwachen.“

Dräger, die vor der WM in Österreich in den nichtolympischen Einer beordert wurde, hat bewiesen, dass sie trotz ihres Alters schnell rudern kann: „Im WM-Halbfinale bin ich 7:32 Minuten gefahren – so schnell wie noch nie in meiner gesamten Karriere“, freut sich die Einzelkämpferin, für die es der fünfte WM-Titel ihrer Karriere war.

Das Boot, in dem Dräger gern gerudert wäre und wieder rudern möchte – der zum Olympiaprogramm gehörende Doppelzweier – erlitt in Linz Schiffbruch. Sophia Krause (22/ Limburg) und Katrin Thoma (29/Frankfurter RG) konnten die Hoffnungen nicht erfüllen. Sie kamen über das C-Finale nicht hinaus. (16. Platz).

Bundestrainer Ralf Hollmann, für den leichten Doppelzweier verantwortlich und wie Thoma Mitglied bei der Frankfurter RG, wird sich nun erklären müssen. „Nach der Pause werden wir im Oktober alles analysieren. Wir werden jetzt keine Schnellschlüsse ziehen“, kündete Chefcoach Ralf Holtmeyer an. Er hatte vor den Titelkämpfen gehofft, zehn Boote für die Spiele in Tokio durchbringen zu können. Am Ende wurden es nur sechs. Verbandspräsident Siegfried Kaidel will sich trotz des Debakels nicht aus der Ruhe bringen lassen und wirbt um Geduld: „Wirklich Sorgen mache ich mir nicht. Es besteht ja noch immer die Möglichkeit, sich Olympia-Plätze im nächsten Jahr zu sichern.“

Weltmeisterin Dräger macht Druck. „Im Mai gibt es die letzte Chance, sich zu qualifizieren. Verband und Bundestrainer müssen bald entscheiden, auf welches Team sie setzen. Ich habe allen gesagt, dass ich dabei sein möchte. Und ich haben bewiesen, dass ich gut bin.“

Zumindest Verbandspräsident Siegfried Kaidel hat die Norddeutsche für die Spiele 2020 wieder auf dem Zettel. „Er hat gefragt und ich habe ihm gesagt, dass ich mich im Doppelzweier sehe.“

Die Entscheidung, wie viele der acht noch nicht für Tokio qualifizierten Boote Deutschland im Mai in Luzern an den Start bringen wird, müsse schnell fallen, fordert Dräger. „Wer dort eine Chance haben will, muss möglichst schnell mit dem Training beginnen“, weiß die Ausnahme-Ruderin.

Michael Evers, Chef des Olympiastützpunktes MV, drückt Dräger die Daumen und hofft mit ihr: „Sie hat bei der WM überzeugt und sich für einen Platz in einer olympischen Bootsklasse empfohlen.“

Mit Hannes Ocik (Schweriner RG) aus Deutschlands Weltmeister-Achter und dem Rostocker Stephan Krüger, der mit Tim-Ole Naske als Zehnter im Doppelzweier ins Ziel fuhr, haben in Linz zwei Mecklenburger die Olympia-Tickets gebucht.

Von Christian Lüsch