München/Rostock

Am kommenden Sonntag beginnen in Linz die Weltmeisterschaften der Ruderer. Der deutsche Ruderverband schickt ein Jahr vor den Olympischen Spielen in Tokio insgesamt 76 Sportlerinnen und Sportler inklusive Ersatzleute in 23 Bootsklassen an den Start.

Mit Marie-Louise Dräger, Christin Stöhner, Hannes Ocik, Stephan Krüger und Marcus Klemp sind fünf Athleten aus Mecklenburg-Vorpommern dabei. Ihre Erfolgsaussichten sind sehr unterschiedlich. Hannes Ocik, Schweriner Rudergemeinschaft, Achter: Der Schuss vor den Bug des erfolgsverwöhnten Deutschland-Achters kam zur rechten Zeit, meint Hannes Ocik. Wenn in Linz die Weltmeisterschaft der Ruderer startet, wollen die Deutschen zu ihrer alten Stärke und Dominanz zurückfinden und den Titel holen. Es wäre der dritte WM-Triumph in Folge.

„Die Niederlage gegen die Briten beim Weltcupfinale in Rotterdam hat uns allen wehgetan. Sie hat uns aber zugleich aufgerüttelt. Ich glaube nicht, dass uns das noch einmal passieren wird“, ist der 28-jährige Schweriner, der als Schlagmann des Bootes eine besondere Verantwortung trägt, zuversichtlich.

Bei der WM in Österreich wollen die Deutschen das Kräfteverhältnis wieder geraderücken. „Wir haben besprochen und aufgearbeitet, was in Rotterdam nicht gut gelaufen ist. Jeder hat sich selbst hinterfragt und sich vorgenommen, dass er es bei der WM besser machen wird“, berichtet Ocik. Die Crew um den Schweriner hat sich im Juli im Trainingscamp in Österreich beim Kraft- und Ausdauertraining 19 Tage lang geschunden. Danach ging es nach München zur unmittelbaren WM-Vorbereitung. „Wir haben uns intensiv vorbereitet und den Titel im Visier“, verdeutlicht Ocik. Stephan Krüger, Olympischer Ruderclub Rostock, Doppelzweier: Der Rostocker Rotschopf geht in Linz gemeinsam mit Tim Ole Naske an den Start. Um das Boot für die Olympischen Spiele zu qualifizieren, müssen der 30-jährige Krüger und sein Hamburger Partner mindestens Platz elf belegen. „Wir haben größere Ziele, wollen uns für den Endlauf qualifizieren und dann so weit wie möglich nach vorn“, erklärt Krüger.

Im Gegensatz zu seinen Nationalmannschaftskollegen reist Krüger statt am Mittwoch erst am Donnerstag an. „Ich habe meinen letzten Prüfungstermin in Hamburg. Den wollte ich nicht verschieben“, erklärt der angehende Logistiker, der seine Karriere bis zu den Spielen in Tokio plant. Danach sollen Beruf und Privates im Vordergrund stehen. Marie-Louise Dräger, Schweriner Rudergesellschaft, Leichtgewichts-Einer: Die gebürtige Lübeckerin peilt als Einzelkämpferin im nichtolympischen Leichtgewichts-Einer eine Top-Platzierung an. „Leider wurde ich für den olympischen leichten Doppelzweier nicht berücksichtigt. Jetzt will ich beweisen, was ich draufhabe“, berichtet die 38-Jährige. Das Geld für den WM-Start musste sie selbst beschaffen. „Ich will ins Finale und dann unter die Top 3“, sagt Dräger forsch.

Die Olympia-Teilnahme in Tokio – es wären die fünften Spiele, die sie erleben würde – hat sie noch längst nicht abgeschrieben: „Ich rechne mir Chancen aus und trainiere immer noch gern. Sonst würde ich das alles nicht auf mich nehmen.“ Dräger reist am Mittwoch nach Österreich und startet am Sonntag ihr erstes Rennen.Christin Stöhner, Olympischer Ruderclub Rostock, Achter: Die 21-jährige Medizinstudentin, die aus Berlin stammt und in Rostock lebt, ist vor ihrer ersten WM-Teilnahme gespannt und ein bisschen aufgeregt. „Vor allem überwiegt aber die Vorfreude“, erzählt die Ruderin, die am Olympiastützpunkt in Kessin von René Burmeister betreut wird.

In Linz wollen Stöhner und ihr Team vor allem weitere Erfahrungen sammeln. „Wir sind eine ganz junge Mannschaft und wollen uns entwickeln. Fernziel ist die Olympiateilnahme 2024 in Paris. „Das heißt aber nicht, dass wir nicht von Tokio träumen“, stellt Stöhner klar.

Realistisch betrachtet wäre ein Platz im A-Finale für das deutsche Frauen-Großboot aber bereits ein sensationelles Ergebnis. Marcus Klemp, Ribnitzer SV, Para-Mixed-Doppelzweier: Für Marcus Klemp und Amalia Sedlmayr wird die WM eine Feuertaufe. „Wir sitzen erst seit sechs Wochen gemeinsam im Boot, aber ich denke, wir werden uns dennoch gut schlagen“, meint der 37-jährige Ribnitzer, der über große internationale Erfahrung verfügt. Mit einem Platz unter den besten acht von zwölf Booten wäre der Paralympics-Startplatz sicher. „Das ist unser Ziel“, sagt Klemp, der 2008 bei den Paralympics in Peking ruderte.

Von Christian Lüsch