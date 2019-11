Rostock

Marie-Louise Dräger nimmt Kurs auf ihre vierte Olympia-Teilnahme. „Der Verband hat entschieden, dass sich Leichtgewichts-Doppelzweier bilden können. Nach einem Ausscheidungsrennen im Februar darf der Sieger beim Weltcup in Luzern um das Olympia-Ticket kämpfen. Ich bereite mich gemeinsam mit Fini Sturm darauf vor“, erklärt die 38-Jährige Rostockerin.

Dräger ist erleichtert: Noch bis vor ein paar Tagen war nicht klar, ob der Deutsche Ruderverband überhaupt noch um einen Olympia-Startplatz im Leichtgewichts-Doppelzweier kämpfen würde. „Ich finde gut, dass das Leistungsprinzip angewendet wird und die Besten eine Chance bekommen“, reagierte Dräger nun.

Vor der Zusammenkunft der Bundestrainer, die sich Ende Oktober kritisch mit den insgesamt enttäuschenden Ergebnissen der Weltmeisterschaft in Linz auseinandergesetzt und Konsequenzen gezogen haben, hatte Michael Evers, Chef des Olympiastützpunktes MV, eine klare Forderung gestellt: „Es kann nicht um die Frage alt oder jung gehen. Es muss darum gehen, wer gut ist und wer schlecht.“

Aus Marie-Louise Drägers Sicht ist das in der Vergangenheit nicht immer der Fall gewesen. Für die diesjährige WM in Österreich war sie nicht für den Leichtgewichts-Doppelzweier berücksichtigt worden. Katrin Thoma und Sophia Krause fuhren der Konkurrenz weit hinterher (4. Platz im C-Finale), während Dräger aus eigenem Antrieb und auf eigene Kosten in den nichtolympischen Leichtgewichts-Einer umstieg und Weltmeisterin wurde. Es war der dritte WM-Titel ihrer langen Karriere.

Den Kampf um den Olympia-Startplatz hat die Polizistin, die für den Leistungssport nur teilweise vom Dienst freigestellt ist, bereits aufgenommen. Ihr Fahrplan bis zum nationalen Ausscheid in Portugal steht weitestgehend: „ Fini und ich bereiten uns individuell vor. So oft es geht, werden wir zusammen rudern und an der Abstimmung arbeiten“, erklärt Dräger.

Im Dezember fliegen die Norddeutsche und ihre 24-jährige Partnerin aus Brandenburg, die in Berlin Medizin studiert, für 14 Tage nach Brasilien ins Trainingslager. Sie wurden vom dortigen Ruderverband eingeladen, der alle Kosten für die beiden Deutschen trägt. „ Bernhard Stomporowski (ehemaliger deutscher Leichtgewichtsruderer – d. Red.) ist dort Trainer. Er möchte sicher, dass sich seine Athleten von uns etwas abschauen. Wir freuen uns, kostenlos nach Rio zu fliegen und dort trainieren zu können“, freut sich die Weltmeisterin über Unterstützung. Aus die Kosten für die Anreise zum Ausscheidungsrennen nach Portugal hätten Dräger und Sturm eigentlich aus eigener Tasche bezahlen müssen. Denn die Förderung des Verbandes setzt erst ein, wenn das Siegerteam feststeht. „Ich bis sehr froh und dankbar, dass sich Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen für mich eingesetzt hat. Dank seiner Hilfe werde ich von der Sportstiftung der Ostseesparkasse unterstützt. Sie übernimmt Reisekosten. Das hilft mir.“

Drägers Ehrgeiz, sich selbst und anderen zu beweisen, dass sie trotz vergleichsweise hohen Alters noch immer in der Ruderweltspitze mitmischen kann, ist trotz gerade eroberten WM-Titels ungebrochen. Olympia lockt.

Dass der Plan aufgehen kann, hat Marit van Eupen bewiesen. Die Niederländerin war 2007 Weltmeisterin im Einer geworden, hatte 2008 die letzte Chance zur Olympia-Quali im Doppelzweier genutzt und war dann in Rio zu Gold gerudert – Eupen war zu diesem Zeitpunkt 39 Jahre alt. So alt wäre Dräger auch, wenn sie das Tokio-Ticket ergattern und in Japan sollte. „Van Eupen ist mein Vorbild. Ich hatte damals schon sehr großen Respekt vor ihrer Leistung. Heute sage ich mir: Wenn sie das geschafft hat, dann schaffe ich das auch.“

Dräger setzt auf ihrem Weg zum großes Ziel auf hartes Training und ist optimistisch: „ Fini mit ihrer Fähigkeit, sich bis zum Umfallen zu verausgaben und ich mit meinen Sturkopf – wir wollen und wir können das schaffen.

Von Christian Lüsch