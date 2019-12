Stuttgart

Als der Flieger mit dem Team des SSC Palmberg Schwerin am Donnerstag um 6.10 Uhr in Stuttgart abhob, war die Stimmung bei den Mecklenburger Volleyballerinnen immer noch getrübt. Die 2:3- (25:17, 23:25, 25:19, 19:25, 9:15) Niederlage im Halbfinale des DVV-Pokals gegen Allianz MTV Stuttgart wirkte nach. Vor allem die greifbare, aber vergebene Chance, am 16. Februar beim Finale in Mannheim den Titel verteidigen zu können, ärgerte Spielerinnen und Betreuer des sechsfachen deutschen Pokalsiegers. Der hatte zwar gegen Stuttgart genauso viele Punkte gesammelt wie der Gegner, aber dennoch verloren.

„Wir werden über dieses Spiel noch sprechen und es auswerten. Ich hoffe, dass wir alle unsere Lehren ziehen und es beim nächsten Mal besser machen“, meinte Felix Koslowski, den die Niederlage wurmte, weil sein Team im zweiten und vierten Satz die Möglichkeit vergeben hatte, das Duell zu entscheiden. „Als Sportler mit hohem Anspruch ist es immer schwer, Niederlagen zu verkraften“, sagte der.

Während sich die Stuttgarterinnen nach ihrem Erfolg auf das Pokalfinale gegen den Dresdner SC (siegte mit 3:1 gegen den VfB Suhl) freuen dürfen, sind die Schwerinerinnen nun „nur“ noch in der Bundesliga und dem Europapokal aktiv.

„Unser Ziel in der Liga ist es, als Vorrunden-Erster in die Meisterrunde zu gehen. Dann hätten wir in den entscheidenden Partien Heimrecht. Was das wert ist, haben wir im diesjährigen Meisterschaftsfinale und jetzt im Pokalhalbfinale gegen Stuttgart erlebt“, spielte Koslowski auf die hitzige Atmosphäre an, die in engen Situationen mitentscheidend gewesen ist.

Drei Spiele muss der SSC in diesem Jahr noch absolvieren, bevor es in die Weihnachtspause geht. Am Sonnabend ist der SC Potsdam zum Liga-Punktspiel in Schwerin zu Gast. Drei Tage später empfängt der deutsche Vizemeister den niederländischen Champion Sliedrecht Sport zum Europapokal-Rückspiel. Das erste Duell hatte Schwerin auswärts mit 3:0 gewonnen und sich gute Chancen auf den Achtelfinal-Einzug erarbeitet.

Am 21.Dezember geht es erneut nach Stuttgart. Mit einem Erfolg könnten die Schwerinerinnen den Gegner dann von der Tabellenspitze der Bundesliga verdrängen.

Von Christian Lüsch