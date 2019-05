Schwerin

Das ist ein schwerer Verlust für den deutschen Volleyball-Rekordmeister. Zwei Tage nach der Niederlage im Finale um die deutsche Meisterschaft gegen Stuttgart wurde am Montag bekannt, das Jennifer Geerties den SSC Palmberg Schwerin verlassen wird. Die Information sickerte durch, während der SSC mit Sponsoren und Fans im Hotel „Seewarte“ am Schweriner Stadtrand den Abschluss der Saison feierte.

Geerties hatte noch einen bis 2020 datierten Vertrag in der Landeshauptstadt, der aber in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst wird. „Ich war fünf Jahre in Schwerin und es waren sehr schöne Jahre. Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen. Ich wünsche dem Team für nächste Saison alles Gute und viel Erfolg. Ich bin mir sicher die Mannschaft wird einen guten Kapitän finden.“, sagte die Außenangreiferin.

Die 25-jährige Kapitänin und Führungsspielerin des Volleyball-Bundesligisten sucht offenbar eine neue sportliche Herausforderung. Am wahrscheinlichsten ist ein Wechsel ins Ausland, wo Spitzenspielerinnen wie Geerties deutlich mehr als in der Bundesliga verdienen können.

Christian Lüsch