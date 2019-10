Supercup: Schwerin greift nach drittem Titel in Folge

Hannover/Schwerin

Spitzenspiel, Prestigeduell, Volleyball-Kracher – auf das Supercup-Finale der Frauen am kommenden Sonntag treffen viele markige Begriffe zu. Für Felix Koslowski, den Cheftrainer des SSC Palmberg Schwerin ist das Aufeinandertreffen mit Allianz MTV Stuttgart in der Tui-Arena Hannover (Beginn 16.15 Uhr) zuallererst eine Standortbestimmung für seine eigene Mannschaft. „Wir sind im Gegensatz zu Stuttgart relativ schwer in die Saison gekommen und noch nicht eingespielt. Zudem fehlt uns mit Denise Hanke eine wichtige Zuspielerin“, schiebt der 35-Jährige die Favoritenrolle den Gegnerinnen zu.

Die Stuttgarterinnen, die im Sommer nach ihrem ersten Meistertitel-Gewinn einen Komplettumbruch im Team erlebten – neun Spielerinnen verließen den Verein, acht kamen – sind erstaunlich stark in die Saison gestartet. Das Duell mit dem ebenfalls hoch gehandelten Dresdner SC entschieden die neu formierten Schwäbinnen am vergangenen Wochenende mit 3:0 (25:23, 25:22, 25:14) für sich.

Nach dem eindrucksvollen Sieg gegen den Dauerrivalen meinten Stuttgarts Sportdirektorin Kim Renkeema und Trainer Giannis ­Athanasopoulos, ihr Team liege aktuell erst bei 40 Prozent seines Leistungsvermögens. „Viele unserer Spielerinnen haben noch richtig Luft nach oben. Das macht mir fast ein bisschen Angst“, sagte die Niederländerin den Stuttgarter Nachrichten. „Gegen uns zu punkten, ist enorm schwer“, schob die 32-Jährige eine weitere Ansage hinterher.

Koslowski schlägt leisere Töne an, stapelt tief: „Momentan ist Stuttgart das Maß aller Dinge. Eigentlich haben wir keine Chance.“ Wer den Trainer kennt, der weiß, dass er Niederlagen verabscheut und alle Register ziehen wird, um den dritten Supercup-Erfolg in Serie zu feiern. 2017 bezwangen die Mecklenburgerinnen Stuttgart mit 3:0, im vergangenen Jahr Dresden mit 3:1. Am wichtigsten wird es sein, dass die Schwerinerinnen Krystal Rivers in den Griff bekommen. Die US-Nationalspielerin gilt aktuell als stärkste Angreiferin der Bundesliga und Lebensversicherung der Stuttgarterinnen. Bei den Siegen gegen Münster und Dresden steuerte die 25-Jährige 29 und 22 Punkte bei.

„Sie ist zweifelsohne eine starke Spielerin. Aber wir haben in der vergangenen Saison gezeigt, dass wir sie in den Griff bekommen können“, sagt der Trainer der Schwerinerinnen.

Die Mannschaft, die am Sonnabend nach Hannover reist, will in dieser Woche weiter zusammenwachsen und das Zusammenspiel verbessern. Der verletzungsbedingte Ausfall von Kapitänin Hanke bereitet dem Supercup-Titelverteidiger große Sorgen. „Sie wird zwar mit nach Hannover reisen, aber wohl nur zu Kurzeinsätzen kommen können“, sagt der Coach über die erfahrenste Spielerin seiner Mannschaft.

Die 30-jährige Nationalspielerin hatte sich bei der Europameisterschaft in Polen einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen und ist seitdem gehandicapt. Sie wird ihren Kolleginnen dennoch den Rücken stärken. „Die Erwartungen sind in Schwerin immer sehr hoch. Und natürlich wollen wir den Titel holen. Wir sind als Team größtenteils zusammengeblieben, was für mich auch mit ein Grund war, weshalb ich noch für ein Jahr zugesagt habe“, sagt die gebürtige Berlinern vor dem Supercup. „Es ist auch ein Titel und es ist schön, gleich zu Beginn der Saison so einen Leckerbissen zu haben.“

Von Christian Lüsch