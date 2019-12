Schwerin

Die Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin haben die erste Runde im europäischen CEV-Cup wie erwartet problemlos überstanden. Der deutsche Vizemeister bezwang im Vorrunden-Rückspiel am Dienstagabend in der heimischen Palmberg Arena Sliedrecht Sport deutlich mit 3:0 (25:16, 25:18, 25:19) und zog damit ins Achtelfinale ein. Das Team von Trainer Felix Koslowski hatte bereits das Hinspiel vor zwei Wochen beim niederländischen Meister mit 3:0 für sich entschieden.

Als erfolgreichste Punktesammlerinnen zeichnete sich die amerikanische Außenangreiferin McKenzie Adams aus, die auch zur besten Spielerin in den Reihen des deutschen Rekordmeisters gekürt wurde. Koslowski gab in dem einseitigen Duell erneut einigen Spielerinnen der zweiten Reihe längere Einsatzchancen. In der Runde der besten 16 treffen die Schwerinerinnen auf HPK Hämeenlinna. Die Finninnen bezwangen Volejbal Brünn aus Tschechien im Rückspiel mit 3:0 (25:23, 25:15, 26:24), nachdem sie die erste Begegnung mit 2:3 verloren hatten. Viel Zeit zum Ausruhen haben die Mecklenburgerinnen jedoch nicht. Bereits am Sonnabend reisen sie zum Bundesliga-Spitzenspiel nach Stuttgart. Gastgeber MTV Stuttgart (1.Platz, 25 Punkte) hat nur zwei Zähler Vorsprung gegenüber Verfolger SSC Palmberg Schwerin (2., 23).

Von Christian Lüsch