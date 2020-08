Schwerin/Rostock

Auf der Vorderseite des Trikots von Lauren Barfield prangt unübersehbar ein Nord-Stream-2-Schriftzug. Die US-amerikanische Spielerin von Volleyball-Bundesligist SSC Palmberg Schwerin hat das sehr wohl registriert. Dass es um die Erdgas-Pipeline aktuell massive politische Auseinandersetzungen zwischen Deutschland und den USA gibt, hatte die Spielerin bislang noch nicht mitbekommen.

„Ich sehe da für mich kein Problem. Ich spiele Volleyball. Und ich finde es okay, dass der SSC von Unternehmen unterstützt wird“, sagt die aus Tacoma im US-Bundesstaat Washington stammende 30-Jährige. Ihre Sache sei der Sport, nicht die Politik, meint sie.

Anzeige

Der US-Regierung um Präsident Donald Trump sind Nord Stream 2, die 1224 Kilometer lange Gasleitung, die Russland mit Deutschland verbindet, und alle kooperierenden Unternehmen ein Dorn im Auge. Trump kritisiert die Pipeline, die den Absatz von USA-Gas in Europa erschweren könnte, schon seit Jahren. Zuletzt wurde dem Fährhafen Sassnitz/Mukran, der beim Bau der Gasleitung Logistikaufgaben erledigt, massiv gedroht. Drei US-Senatoren kündigten dem Hafen und seinen Managern schwere Sanktionen an. „Den Vorstandsmitgliedern, leitenden Angestellten und Aktionären der Fährhafen Sassnitz GmbH wird die Einreise in die Vereinigten Staaten untersagt und jegliches Eigentum oder jegliche Eigentumsbeteiligung, die sie in unserem Zuständigkeitsbereich haben, wird eingefroren“, hieß es in einem Brief an die Hafengeschäftsführung.

Weitere OZ+ Artikel

Beim Volleyball-Bundesligisten, bei dem Nord Stream 2 hinter Hauptsponsor Palmberg zu den großen Geldgebern zählt, verfolgt man die Diskussion mit Interesse. Geschäftsführer Christian Hüneburg sieht den SSC in die politische Diskussion und seine Folgen aber nicht involviert. Er befürchtet für den Verein und seine Spielerinnen keinerlei US-Sanktionen: „Wir haben mit Nord Stream eine Sponsorenbeziehung, die auf dem Sport aufbaut. Wir sind von Hause aus politisch neutral und wollen nicht Partei ergreifen“, versichert der 44-Jährige, der im Juli von Fußball-Drittligist Hansa Rostock zum erstklassigen Team in die Landeshauptstadt gewechselt war.

Einen ähnlichen Standpunkt bezieht Steffen Ebert. „Unser Engagement im Sport ist von den Sanktionsmaßnahmen ausgeschlossen. Uns ist kein einziger Fall bekannt, wo unser Sponsoring negative Folgen hatte. Aus aktueller Sicht gibt es nichts zu befürchten“, meint der Nord-Stream-Sprecher.

Lauren Barfield, die neben den beiden jüngsten US-Neuverpflichtungen des SSC, Taylor Agost und Hayley Spelman, eine von drei Amerikanerinnen in der Mannschaft ist, bleibt gelassen. „In Europa und der ganzen Welt sind so viele US-Sportler im Einsatz. Ich glaube, wir sind einfach nicht berühmt genug, um bei Donald Trump in den Fokus zu rücken.“

Von Christian Lüsch