Rostock

Tribüne oder Fernsehsessel statt Rasen oder Reservebank – Lukas Scherff (23) und Erik Engelhardt (21) sind bei den Spielen des FC Hansa derzeit nur dabei statt mittendrin. Nach ihren schweren Knieverletzungen (Kreuzbandanriss) sind beide seit Wochen im Aufbau- bzw. Rehatraining und fallen noch lange aus. Youngster Paul Wiese ist schon einen großen Schritt weiter: Nach seinem Schlüsselbeinbruch trainiert der 19-Jährige seit letzter Woche wieder mit der Mannschaft.

Lukas Scherff hatte sich noch in der vergangenen Saison verletzt. Ausgerechnet im Landespokalspiel gegen Mecklenburg Schwerin traf es den gebürtigen Landeshauptstädter. „Das war natürlich ein Schock für mich. Bei der ersten Diagnose hieß es noch, dass es nicht so schlimm sei. Leider hat sich bei weiteren Untersuchungen ergeben, dass es doch schlimmer war, als angenommen“, erzählt Scherff.

Für Hansa-Neuzugang Erik Engelhardt ist es die erste schwere Verletzung, die ihn zu einer längeren Pause zwingt. „Ich habe ein wenig damit gerechnet, da es anfangs nicht besser wurde. Kurz darauf bekam ich dann die Diagnose. Ich habe erst ein wenig später realisiert, dass ich einen Kreuzbandanriss habe und dass es jetzt erst mal eine Weile dauert, bis ich wieder voll ins Training einsteigen kann“, erzählt das Sturmtalent, das vom 1.FC Nürnberg II an die Küste gekommen ist. „Die Diagnose habe ich schnell und gut aufgenommen und ich versuche so gut damit umzugehen, wie es eben geht.“ Auch Scherff hat den ersten Schock mental gut verarbeitet: „Wir haben beide viel Zuspruch und Genesungswünsche vom Verein, den Mannschaftskollegen, Freunden und Familie erhalten.“ Der Linksaußen fand deutliche Worte, als es darum ging, wie die Verletzung ihn psychisch beeinflusst hat: „Ich wusste zwar, dass es jetzt erst einmal scheiße ist, aber es geht weiter und irgendwann kann ich wieder Fußball spielen.“

So weit ist es bei beiden aber noch nicht. Bis auf weiteres müssen sie mit der Zuschauerrolle leben. Sowohl Engelhardt als auch Scherff gucken am liebsten direkt im Stadion zu. „Wir fiebern und leiden mit. Die Jungs werden das schon machen und sich weiterhin steigern. Natürlich wollen wir da mitspielen und es kribbelt beim Zugucken im ganzen Körper, weil man mit den Jungs auf dem Platz stehen will, es aber nicht kann“, erklärt Engelhardt.

Beide arbeiten hart daran, so schnell wie möglich wieder den Anschluss zu schaffen. „In der ersten Woche nach der Verletzung habe ich Pause gemacht. Nach der Operation lag ich zwei Tage im Krankenhaus. Unmittelbar danach habe ich wieder angefangen leicht etwas für meine Fitness zu machen“, sagt Scherff. Bei Engelhardt sieht es ähnlich aus. „Ich ziehe den Rehaplan durch, mache nebenbei noch etwas für meine Fitness“, erklärt der Ex-Nürnberger. Nach der Operation habe er allerdings etwas länger pausiert, um seinen Körper besser regenerieren zu lassen.

Für Lukas Scherff könnte die Geduldsprobe Ende Oktober vorüber sein. „Ich will dann endlich wieder der Mannschaft helfen und selbst in das Geschehen eingreifen. Allerdings darf ich bis dahin nichts überstürzen. Mit meiner Geduld hapert es manchmal noch. Ich muss lernen nicht zu schnell wieder anzufangen“, erzählt der Linksfuß. Engelhardt muss sich voraussichtlich noch bis zur Winterpause gedulden. „Es ist unglücklich gelaufen. Ich finde, dass ich eine gute Vorbereitung gespielt habe und mich gut zeigen konnte. Im Endeffekt gehört es im Fußball dazu, dass so etwas ganz schnell passieren kann. Damit muss man rechnen. Großen Druck mache ich mir wegen der Verletzung nicht.“, resümiert der Stürmer und nimmt sich vor: „Dann schaffe ich es eben im zweiten Anlauf zu überzeugen!“ Engelhardt wird voraussichtlich die komplette Hinrunde verpassen. „Anfang der Rückrunde könnte es was mit dem Ligadebüt werden. Hängt auch davon ab, ob ich mit ins Wintertrainingslager kann“, erklärt er.

Auch Paul Wiese verpasste den Start in die 3. Liga verletzungsbedingt. „Da gibt es Momente – wie im Testspiel gegen Hannover 96 oder im DFB-Pokalspiel –, bei denen man sich denkt, dass man auch selbst hätte auf dem Platz stehen oder auf der Bank sitzen können“, erzählt der Defensivspezialist. Der 19-Jährige zog sich im Vorbereitungsspiel gegen Tennis Borussia Berlin einen Schlüsselbeinbruch zu. „Durch unsere Physios habe ich auf dem Platz schon mitbekommen, dass etwas gebrochen ist. Da ging bei mir gleich das Kopfkino los, weil ich noch nie so eine schwere Verletzung hatte. Im ersten Moment habe ich gedacht, dass meine Karriere jetzt vorbei ist, aber dann habe ich realisiert, dass mit meinen Beinen ja alles in Ordnung ist und nur das Schlüsselbein gebrochen war. Direkt nach der Operation waren alle schlechten Gedanken weg“, beschreibt Paul Wiese seine Gefühlslage während der Verletzung.

Das Eigengewächs absolvierte bis zum Start der vergangenen Woche parallel zum Mannschaftstraining fußballspezifische Einzeleinheiten. „Auf dem Platz habe ich viel im Schnelligkeits- und Ausdauerbereich gemacht. Quasi eine zweite, persönliche Vorbereitung für mich, damit ich auch wirklich fit bin, wenn es jetzt wieder für mich losgeht“, erklärt Wiese.

Am vergangenen Montag durfte der gelernte Rechtsverteidiger wieder voll ins reguläre Mannschaftstraining einsteigen und hat nun wieder die Chance, sich für den Kader zu empfehlen: Am Freitag trifft Hansa Rostock im Landespokal auf den Doberaner FC.

Von Alexander Stepanek