Bremerhaven

Acht Sekunden waren in der Stadthalle Bremerhaven gestern Abend noch zu spielen, als die Rostock Seawolves bei 79:82-Rückstand nach einem Einwurf der heimischen Eisbären völlig überraschend in Ballbesitz kamen. Der Ball landete bei Haris Hujic, der mit einem Drei-Punkte noch die Verlängerung erzwingen hätte können. Doch der Wurf wurde geblockt. Am Ende blieb es bei der knappen Niederlage. Damit missglückte die Premiere von Neu-Trainer Dirk Bauermann, der erst am Dienstag das Amt von Milan Skobalj übernommen hatte. Die Seawolves bleiben mit 14 Punkten aus bislang 18 Spielen auf dem zwölften Rang.

Bauermann war nach der Pleite dennoch zufrieden mit dem Auftritt seines Teams. „Wir haben unsere Farben sehr teuer verkauft. Das war eine Leistung, auf der wir in den nächsten Spielen aufbauen können“, lobte der ehemalige Bundestrainer.

Die Seawolves starteten sehr konzentriert und zeigten trotz vieler neuer Informationen in gerade einmal drei Trainingseinheiten mit Bauermann, was sie zu leisten im Stande sind. Vor allem Neuzugang Henry Pwono war zunächst allgegenwärtig. Der US-Amerikaner tauchte sowohl auf dem Flügel als auch unter dem Korb auf, machte ein starkes Spiel. Nach den ersten zehn Minuten lagen die Rostocker beim haushohen Favoriten nur mit einem Zähler hinten (19:20).

„Es hat sich richtig gut angefühlt, mit den Jungs auf dem Feld zu stehen. Die Niederlage ist aber ärgerlich“, meinte Henry Pwono, dessen Team kurz nach der ersten Viertelpause einen 2:14-Lauf der Bremerhavener verkraften musste. Doch die Seawolves ließen sich nicht beirren. Trainerfuchs Dirk Bauermann verordnete in seiner ersten Auszeit den Ostseestädtern mehr Struktur im Aufbau, was seine Schützlinge sofort umsetzten. Die Seewölfe holten Punkt um Punkt auf und verringerten den Rückstand zur Pause auf lediglich drei Zähler (45:48).

Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel spannend. Bis in die Schlussphase hinein kämpften die Seawolves um jeden Zentimeter, holten dabei erneut einen zweistelligen Rückstand auf. Fast hätten sie sich mit dem Ausgleich noch belohnt. So blieb es bei der ärgerlichen Pleite.

Während alle anderen Teams in der Liga beim Doppelspieltag bereits am Sonntag wieder gefordert sind, haben die Seawolves als einziges Team spielfrei. Für sie geht es am Mittwoch (19.30 Uhr) beim Heimspiel gegen Kirchheim weiter.

Seawolves:Hicks 20 Punkte/4 Rebounds, Jost 16/1, Diouf 11/7, Nicholas 10/9, Pwono 8/2, Sitton 5/3, Bogdanov 4/1, Hujic 3/2, Alte 2/2, Skobalj.

Von Rene Warning