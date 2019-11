Rostock

Viele Jahre ging es für die Rostock Seawolves immer bergauf, bis hin zum Aufstieg in die Zweite Basketball-Bundesliga ProA. Nach einer starken Auftaktsaison und dem Erreichen des Play-off-Viertelfinals krankt es derzeit bei den Ostseestädtern. Trainer Milan Skobalj ist nach nur drei Siegen aus zehn Spielen nicht mehr unantastbar. Im Interview stellt er sich den Kritikern und erklärt, worauf es für ihn in dieser schwierigen Lage ankommt.

Herr Skobalj, haben Sie Angst um ihren Job?

Nein. Dass in schwierigen Situationen Kritik auftaucht, ist ganz normal und Teil des Trainerberufs. Ich glaube an den Weg, den ich mit der Mannschaft eingeschlagen habe. Man kann nicht alles beeinflussen, aber das was möglich ist, das gehe ich auch an.

Nach der Pleite gegen Ehingen gab es Pfiffe von den Rängen. Können Sie das nachvollziehen?

Ja, und es hat sich nicht gut angefühlt. Das zeigt aber, dass die Fans Erwartungen haben und ihr Team gewinnen sehen wollen. Daran ist nichts auszusetzen. Auf der anderen Seite wird ein richtiger Fan zur Mannschaft stehen, egal ob sie gewinnt oder verliert. Aber sie haben das Recht, ihren Unmut kundzutun. Für mich ist das ok. Ich werde zusammen mit der Mannschaft versuchen, dass wir unseren Anhängern keinen Anlass mehr geben, uns auszupfeifen.

Haben Sie denn das verdient?

Wenn man sich die Schlussphase anschaut, dann ja. Aber da spricht die enttäuschte Fan-Seele. Wir haben das Spiel gegen Ehingen analysiert und haben auch sehr viele positive Dinge gesehen. Die Schlussphase, die uns dann den Sieg gekostet hat, hat aber alles überlagert.

Was haben Sie nach dem Spiel zur Mannschaft gesagt?

Ich habe Sie gefragt, ob sie gewusst haben, dass sie in der Stadthalle vor den eigenen Fans spielen. Und dann habe ich ihnen gesagt, dass wir geduldig weiterarbeiten werden und unsere Qualitäten weiter verbessern müssen.

Woran liegt es denn, dass die Qualitäten, die zweifelsohne vorhanden sind, nicht abgerufen werden können?

Möglicherweise ist das Selbstbewusstsein nach vielen Nackenschlägen und den fünf Niederlagen in Serie nicht zurück. Aber das hat auch nicht nur eine Ursache, sondern ist oftmals eine Kombination aus mehreren. Aber wir wollen auch nicht nach Ausreden oder Entschuldigungen suchen. Entscheidend ist, dass die Mannschaft Zeit braucht und Fans und Verantwortliche die nötige Geduld haben, etwas entstehen zu lassen. Wir haben in der Sommerpause einen großen Umbruch vollzogen. Dazu kamen einige Verletzungen während der Vorbereitung. Da kann man kaum erwarten, dass alles sofort und reibungslos funktioniert.

Glauben Sie, dass Sie diese Zeit und die Geduld bekommen?

Ich hoffe es natürlich. Aber im Profisport gibt es keine Garantien. Als Trainer hat man eigentlich immer einen gepackten Koffer neben seinem Bett stehen. Es kann alles sehr schnell gehen.

Haben die Verantwortlichen um Vereinschef André Jürgens und dem Sportlichen Leiter Jens Hakanowitz eine Entlassung angedeutet?

Nein.

Wie gehen Sie persönlich mit der misslichen Lage um?

Ich hinterfrage mich natürlich selbst und überlege mir immer, woran es liegen könnte. Das geschieht sowohl in positiven als auch negativen Phasen. Nach einer Niederlage ist die Nacht dann zwar immer etwas kürzer, aber auch das gehört dazu. Darüber beklage ich mich nicht. Ich versuche ruhig zu bleiben und konzentriere mich auf das nächste Training und die nächsten Aufgaben. Ehrlich gesagt, kann man mehr auch nicht tun. Umgesetzt werden muss es auf dem Feld.

Sie sprechen selten über einzelne Spieler, aber vielleicht machen Sie eine Ausnahme: Am Wochenende hat beispielsweise Malik Pope nicht überzeugt. Warum bekommen gerade in so einer Phase die Nachwuchsspieler Nicolas Buchholz und Filip Skobalj keine Einsatzminuten?

Zunächst muss man zu Malik sagen, dass er aus der J-League, der Nachwuchsliga der NBA, kam und dort komplett anderer Basketball gespielt wird. Es dauert seine Zeit, sich an den europäischen Basketball zu gewöhnen. Da werden noch Anpassungen nötig sein. In Bezug auf das Wochenende stimmt es, dass er nicht gut drauf war. Aber die Nicolas und Filip kamen für einen Wechsel auf seiner Position nicht infrage, da sie auf anderen Position beheimatet sind. Zudem muss beachtet werden, dass die Jungs oft mehrfach am Wochenende eingesetzt werden, zum Beispiel beim Regionalliga-Team oder in der U-19-Bundesliga. Es ist wichtig, dass wir eine gute Balance finden, sie im Herrenteam zu fördern, aber zum anderen auch die Gesamtbelastung zu steuern. Ich glaube an ihre Entwicklung und beide werden ihren Weg gehen.

Von René Warning