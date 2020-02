Rostock

Fast hätten die Rostock Seawolves gestern Nachmittag in der Stadthalle einen sicher geglaubten Sieg gegen die Tigers Tübingen noch verspielt. Doch am Ende hielt die starke Heimserie der Ostseestädter auch gegen das Team aus dem Schwabenland. Gegen einen der ärgsten Kontrahenten um einen Play-off-Rang gewannen die Zweitliga-Basketballer mit 66:62 (42:30). Es war der fünfte Erfolg in der heimischen Arena in Serie.

Bemerkenswert: Zudem war es in der aktuellen Spielzeit der achte Sieg zu Hause. So viele hatten die Rostocker in der gesamten Vorsaison nicht auf dem Haben-Konto.

Trainer Dirk Bauermann war froh über Sieg, bei dem Kalidou Diouf (Erkältung) und Filip Skobalj (Fußprellung) fehlten. „Wir haben das Spiel gewonnen, weil wir vor allem defensiv eine gute Leistung gezeigt haben. Dennoch müssen wir bei größeren Vorsprüngen stabiler arbeiten und sie ausbauen, statt deutlich einzubüßen“, kritisierte der 62-Jährige.

Er haderte damit, dass ein Elf-Punkte-Vorsprung seines Teams vor dem letzten Viertel nicht souverän über die Zeit gebracht wurde. Es dauerte über fünf Minuten, bis Zach Lofton, der auch im zweiten Spiel in der Stadthalle 30 Punkte markierte, mit einem Freiwurf den ersten Korberfolg im finalen Durchgang sicherte (55:53). Zuvor verspielten die Seawolves ihren 54:43-Vorsprung, den sie sich vorher in starker Manier erkämpft hatten, nahezu komplett.

Bis dahin konnte Trainer Bauermann zufrieden sein. Denn nach einem ausgeglichenen ersten Viertel (24:21) fegten seine Seawolves sprichwörtlich über das Parkett. Gegen überforderte Tübinger bauten sie vor 3500 Fans ihren Vorsprung weiter aus, lagen zur Halbzeit schon deutlich vorn. Und auch im dritten Abschnitt büßten sie nur einen Zähler ein.

Doch zwischen der 31. und 36. Minute war das Spiel der Seawolves wie verhext. Die deutlich aggressiver agierenden Tübinger brachten ihren Kontrahenten mehr und mehr in Bedrängnis. Und auch bei Seawolves-Coach Bauermann brodelte es sichtbar. Doch seine Mannschaft schaffte es rechtzeitig, den Hebel umzulegen und den Sieg über die Zeit zu bringen.

„Da spielt ein psychologischer Aspekt eine Rolle“, meinte Bauermann, der einen Vergleich zum Boxen zog. „Wenn du das erste Mal zu Boden gehst, dann gehst du beim zweiten Mal meist schneller runter. Wir hatten einen solchen K.O. in der Hinrunde gegen Ehingen, als wir einen 17-Punkte-Vorsprung verspielt hatten. Das sind Erfahrungswerte, die aus unseren Köpfen raus müssen“, fordert Dirk Bauermann mit Anspielung auf die 80:85-Pleite gegen Ehingen im Herbst.

Gestern hielt sein Team Zach Lofton im Spiel. „Er hilft uns sehr und wir sind glücklich, dass wir ihn in unseren Reihen wissen. Dennoch ist es für alle eine Umstellung, wenn ein so balldominanter und gleichzeitig korbgefährlicher Spieler dabei ist. Da müssen wir unsere Balance noch finden“, sagte Bauermann.

Lofton selbst freute sich über seinen zweiten Sieg in der Stadthalle. „Wir haben uns als Team stark in die Partie zurückgekämpft. Aber wir sind noch nicht am Ziel. Bis zu den Play-offs ist es noch ein weiter Weg“, sagt der 27-Jährige. Und auf diesem reisen die Seawolves am Sonnabend (19.30 Uhr) zu den Chemnitz Niners, die 20 Spiele in Serie ungeschlagen sind. Allerdings: Im Dezember 2018 gab es dort einen starken 88:68-Erfolg.

Seawolves: Lofton 30 Punkte/8 Rebounds, Nicholas 15/6, Alte 9/7, Jost 4/5, Sitton 3/2, Marin 3/0, Pwono 2/1, Hicks 0/1, Bogdanov, Hujic.

Von René Warning